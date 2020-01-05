Партія Порошенка готує запит в ОПУ і МЗС щодо поїздки Зеленського в Оман

Про це народний депутат Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила на своїй сторінці в Facebook.
“Ні хвилини спокою … Поки ми за свій рахунок поїхали на Гуцульщину на Різдво, Президент за свій рахунок полетів розвивати торгово-економічні і дипломатичні відносини з Оманом. Точно – пріоритетний регіон і країна, яка вимагає такої самовідданості від глави держави в різдвяні свята”, – написала Климпуш.
Вона також зазначила, що партія готує запит до Офісу президента і МЗС.
“Готуємо запит від “Європейської Солідарності” на ОПУ і МЗС – хто саме з представників цих відомств буде супроводжувати главу держави на цих відповідальних зустрічах, які конкретно питання і з ким будуть обговорюватися, яких результатів очікувати …”, – підкреслила нардеп.
Раніше видання “Страна.ua” опублікувало фотографії, на яких зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.
Після повідомлення в ЗМІ прес-служба українського лідера заявила, що Зеленський в найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні.
“В Омані Володимир Зеленський обговорить торговельно-економічне співробітництво двох країн, зміцнення дипломатичних відносин і залучення інвестицій в Україну”, – пояснили в Офісі президента.
Там відзначили, що глава держави і члени його сім’ї відбули в цю країну рейсовим літаком за свій рахунок.
З ким саме буде зустрічатися Зеленський, в прес-службі не уточнили.
#Буквам не вдалося знайти в оманській пресі будь-яких публікацій, які анонсують зустрічі на вищому рівні за участю президента України.
- Раніше повідомлялося, що шведського музиканта Dr. Alban (“Доктор Албан”), який виступав у незаконно анексованому Криму, пустили до України після втручання президента Володимира Зеленського.