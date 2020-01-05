Партія Порошенка готує запит в ОПУ і МЗС щодо поїздки Зеленського в Оман

Партія "Європейська солідарність" готує запит до Офісу президента України та міністерство закордонних справ щодо поїздки президента України Володимира Зеленського в Оман.

Про це народний депутат Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила на своїй сторінці в Facebook.

“Ні хвилини спокою … Поки ми за свій рахунок поїхали на Гуцульщину на Різдво, Президент за свій рахунок полетів розвивати торгово-економічні і дипломатичні відносини з Оманом. Точно – пріоритетний регіон і країна, яка вимагає такої самовідданості від глави держави в різдвяні свята”, – написала Климпуш.

Вона також зазначила, що партія готує запит до Офісу президента і МЗС.

“Готуємо запит від “Європейської Солідарності” на ОПУ і МЗС – хто саме з представників цих відомств буде супроводжувати главу держави на цих відповідальних зустрічах, які конкретно питання і з ким будуть обговорюватися, яких результатів очікувати …”, – підкреслила нардеп.