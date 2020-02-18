У фракції "Європейська Солідарність" зажадали від президента Володимира Зеленського виконати обіцянку і повернути українські підрозділи на позиції, які вони залишили внаслідок розведення військ.

Про це на брифінгу у Верховній Раді заявив співголова фракції Артур Герасимов, повідомляється в прес-службі “ЄС”.

Як повідомлялося раніше, сьогодні під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і здійснили спробу просування через лінію розмежування. Внаслідок цього почався бій. Бойові дії відбувалися в Луганській області з самого ранку – поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (неподалік від Золотого).

“Цей бій показав повний провал капітулянтської тактики пана Зеленського по умиротворенню агресора”, – висловився Герасимов.

Він зазначив, що фракція зажадала терміново звернутися до Ради безпеки ООН і на засіданні, яке повинно бути зібрано з цього приводу, обговорити ситуацію з настанням російських окупаційних військ на наші позиції.

“Також звертаємося до нинішньої влади з вимогою звернутися до наших міжнародних партнерів – Німеччини, Франції, США, з вимогою не тільки зберегти санкції проти країни-агресора, і а значно посилити їх. Ми всі чули, що пропонуються спільні патрулі. Ми всі чули, що пан Зеленський побачив світ в очах Путіна. Сьогодні вранці ми чітко побачили, що в очах Путіна – війна. І вимагаємо від Зеленського позбутися ілюзій “, – підкреслив Герасимов.