За даними екзит-полів партія президента Молдови Майї Санду перемагає на дострокових парламентських виборах.

Про це повідомляє NewsMaker.

За даними опитування AfterPoll, проведеного асоціацією WatchDog та Інститутом публічної політики, партія Майї Санду “Дія і солідарність” отримує 55,1% голосів на дострокових парламентських виборах у Молдові.

Блок комуністів і соціалістів набирає 24% голосів, партія “Шор” – 8,1%, блок Ренато Усатого – 4,4%. У решти учасників виборів менше 2%.

В ході опитування, яке через пандемію проводили телефоном, опитали 2 764 осіб. Похибки складає 2,6%.

Нагадаємо, що 23 квітня парламент Молдови проголосував за скасування указу про призначення Домніки Маноле суддею Конституційного суду. Після цього президентка Мая Санду скликала термінове засідання Вищої ради безпеки.

28 квітня президентка Молдови Мая Санду підписала указ про розпуск парламенту. Дострокові вибори відбудуться 11 липня.