Про це вона повідомила в ролику на своєму YouTube-каналі.

Тетяна Домбровська стала кандидаткою у мери міста Миколаєва від партії “Слуга народу”.

“Було прийнято непросте рішення – стати першою жінкою-мером міста Миколаєва. У мене є сильна команда, план дій і ми сповнені рішучості зробити Миколаїв кращим, чистішим і безпечнішим”, – сказала Домбровська.

Нагадаємо, у червні голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко та голова фракції президентської партії у Верховній Раді Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва обговорювали зовнішність нардепа від “СН” Ірини Аллахвердієвої. Ця розмова була записана на мікрофони журналістів, що стояли поруч. Думаючи, що камери вимкнені та звук не пишеться, Корнієнко вжив такі вирази: “баба робоча, як корабельна сосна”, і “взагалі красуня”.

Спочатку Олександр Корнієнко стверджував, що розмова про “корабельну сосну” змонтована. Згодом він заявив, що назвав “корабельною сосною” не колегу по Раді Ірину Аллахвердієву, а миколаївського політика Тетяну Домбровську. Вона нібито претендує на висунення в мери міста від президентської партії.