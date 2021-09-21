Ліберальна партія прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо за попередніми результатами перемогла на позачергових парламентських виборах, але не отримала більшість.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

За попередніми даними, Ліберальна партія Трюдо отримала перемогу на 158 з 338 округів. Для більшості необхідно було отримати 170 мандатів.

На другій позиції – Консервативна партія. Вона отримала перемогу в 119 округах.

На третьому місці – Квебекський блок. У них 34 мандати. 25 мандатів отримали представники Нової демократичної партії.

Вибори в Канаді мали відбутися у 2023 році, але в середині серпня 2021 року Трюдо оголосив про розпуск парламенту та проведення дострокових виборів 20 вересня. Це потрібно було для того, аби отримати більшість та не шукати підтримку від опозиційних сил.

Востаннє Ліберальна партія отримувала більшість у 2015 році. Тоді вона отримала 184 мандати.