Від початку року і до місцевих виборів 25 жовтня українські політики витратили на рекламу в соцмережах понад $5,7 млн (приблизно 154 млн гривень). Більшість витрат, $5 млн, припадає на вересень і жовтень, тобто на період передвиборчої кампанії.

Про це йдеться у звіті громадського руху ЧЕСНО.

Для аналізу витрат експерти використовували дані, які надає Facebook про рекламу. Найстрімкіше росли витрати зі сторінок, які рекламували партії. За перші пів року витрати на рекламу з партійних сторінок становили до 90 тисяч доларів, то у жовтні вони перевищили 1,4 млн доларів.

“Ближче до виборів у мережі з’явилося чимало сторінок, які складно назвати партійними чи сторінками політиків, але вони вели кампанії за і проти на сотні тисяч доларів”, — пояснюють експерти.

Топ-20 сторінок за витратами очолює профіль політичної партії “За майбутнє”. Її створили у травні 2020 року, а з серпня до жовтня вона вже витратила майже 170 тисяч доларів. На рекламу ставили дописи партійців із регіонів та фрагменти ефірів шоу “Право на владу”, де гостем був лідер партії Ігор Палиця.

Загалом у рейтинг потрапили чотири сторінки “За майбутнє” та її представників. Наприклад, третє місце у сторінки Ігоря Палиці, яка витратила 119 тисяч доларів на рекламу, п’яте — у лідера списку “За майбутнє” до Івано-Франківської міськради Олександра Шевченка (65 тисяч доларів), тринадцяте — у “Жіночого руху “За майбутнє”” (45,9 тисячі доларів).

Загалом лідер за витратами серед партій — “Слуга Народу” з 880 тисяч доларів. У сумі враховували всі партійні сторінки в різних областях, сторінки партійців та інші сторінки, які рекламували дописи на підтримку партії. Агітацію за “Слугу Народу” та її кандидатів розміщували щонайменше 319 сторінок, кажуть у ЧЕСНО.

Друга сходинка у партії “За майбутнє”, яка витратила 704 тисячі доларів із 96 пов’язаних сторінок, а третя — у “Європейської Солідарності”.

Сторінки, які так чи інакше просували партію ОПЗЖ або її партійців, витратили на рекламу 297 тисяч доларів. Окрім партійних сторінок, є профілі з нейтральними назвами. Наприклад, “Все гарно в Україні” та “Політичні війни” витратили 43 тисячі доларів на рекламу Віктора Медведчука та партії.