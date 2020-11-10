Про це заявив сьогодні на брифінгу за підсумками місцевих виборів голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія.
Він, зокрема, прокоментував розмови навколо можливого перезавантаження Ради.
“Позиція наша дуже проста: “Слуга народу” взяла найбільшу кількість мандатів в Україні, отримала підтримку виборців по всій країні. Немає ні юридичної, ні конституційної підстав зараз для розпуску Парламенту. Монобільшість є, рішення приймаються, Уряд працює”, – запевнив Арахамія.
За словами нардепа, дискусії про розпуск Ради “провокують інші політичні партії, які на місцевих виборах побачили якесь зростання”.
“Ще раз хочу наголосити: наша партійна позиція, що зараз немає жодних підстав для дострокових перевиборів до Верховної Ради”, – додав Арахамія.
(На відео – з 15:10)
Варто відзначити, що раніше президент Володимир Зеленський допускав розпуск Верховної Ради у разі, якщо нардепи не підтримають законопроєкт про звільнення суддів Конституційного суду. Цей документ поки не розглядався в залі засідань ВР.
- Якби парламентські вибори відбувалися вже найближчим часом, то до Верховної Ради могли б пройти 4 партії. При цьому рейтинг пропрезидентської політсили “Слуга народу” становить менше ніж 28%.
- Нардеп від “Слуги народу” Микита Потураєв допускав, що на момент проведення нових виборів до Верховної Ради України партія “Слуга народу” може розділитися на декілька політичних сил.