Жодних підстав для дострокового розпуску Верховної Ради і позачергових парламентських виборів зараз немає.

Про це заявив сьогодні на брифінгу за підсумками місцевих виборів голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія.

Він, зокрема, прокоментував розмови навколо можливого перезавантаження Ради.

“Позиція наша дуже проста: “Слуга народу” взяла найбільшу кількість мандатів в Україні, отримала підтримку виборців по всій країні. Немає ні юридичної, ні конституційної підстав зараз для розпуску Парламенту. Монобільшість є, рішення приймаються, Уряд працює”, – запевнив Арахамія.

За словами нардепа, дискусії про розпуск Ради “провокують інші політичні партії, які на місцевих виборах побачили якесь зростання”.

“Ще раз хочу наголосити: наша партійна позиція, що зараз немає жодних підстав для дострокових перевиборів до Верховної Ради”, – додав Арахамія.

(На відео – з 15:10)

Варто відзначити, що раніше президент Володимир Зеленський допускав розпуск Верховної Ради у разі, якщо нардепи не підтримають законопроєкт про звільнення суддів Конституційного суду. Цей документ поки не розглядався в залі засідань ВР.