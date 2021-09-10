Про це повідомив американський телеканал CNN.
56-річний Фруман визнав себе винним за одним із пунктів звинувачення, висунутих проти нього федеральним урядом.
Як відомо, у 2019 році прокуратура Південного округа штату Нью-Йорк пред’явила звинувачення чотирьом американським підприємцям, які були партнерами Джуліані. Це Лев Парнас, Ігор Фруман, Андрій Кукушкін та Девід Коррейя. Їх звинувачували в порушенні законів, якими заборонено брати гроші в іноземців для фінансування передвиборчих компаній в США. Зокрема — на кампанію Трампа. Також їх звинуватили в тому, що вони були “підставними особами” в рамках проведення кампаній з лобізму.
Окрім цього, Парнаса та Фрумана підозрюють у спробах досягнути відставки американського посла в Києві Марі Йованович “в інтересах іншого українського чиновника”.
Тепер Фруману загрожує до п’яти років в’язниці. Про певну домовленість з урядом поки не відомо.
Парнаса судитимуть за місяць, у жовтні.
Під час судового засідання Фруман сказав судді, що два роки тому, коли він намагався відкрити власну справу щодо покупки ліцензій на канабіс у штатах, які легалізували наркотик, то контактував з потенційним інвестором, який був іноземним громадянином. Для цього він надіслав потенційному інвестору список можливих пожертв політикам у відповідних штатах.
“Я каюся у своїх діях і перепрошую суд”, – сказав Фруман.
Справа проти Фрумана та Парнаса викликала суспільний резонанс після того, як стало відомо про їх тісний зв’язок з Джуліані. Саме Парнас та Фруман у 2019 році допомагали Джуліані збирати в Україні компромат проти Хантера Байдена, сина чинного американського президента Джо Байдена. Раніше Хантер працював в українській енергетичній компанії Burisma.
До федеральних обвинувачень Парнас та Фруман постійно наголошували на своїх зв’язках з 45-м американським президентом Дональдом Трампом. Але після цього вони дистанціювалися від нього. Сам Трамп також говорив, що не надто добре знайомий з ними.
Фруман почує судовий вирок на засіданні, яке відбудеться 21 січня.
- Раніше видання The New York Times повідомляло, що адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані обговорював з Генпрокурором Юрієм Луценком справу проти компанії Burisma Group, власником якої є екс-міністр екології Микола Злочевський. У цій компанії раніше працював син колишнього віце-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден.
- Хантер Байден працював в Burisma, коли генпрокурором України був Віктор Шокін, якого в 2016 році вимагав звільнити віце-президент США. Саме за часів генпрокурорства Шокіна в Україні було відкрито справу проти Burisma.
- Зазначено, що адвокат Трампа обговорив розслідування справи про Burisma і її ставлення до Байдена з Шокіним і Луценко. За інформацією The New York Times, для обговорення справи проти Burisma Юрій Луценко кілька разів зустрічався з адвокатом Трампа в Нью-Йорку в 2019 році. Як стверджують джерела, Луценко пізніше повідомив колегам, що під час однієї із зустрічей Джуліані подзвонив Трампу.