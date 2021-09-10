Партнер адвоката Рудольфа Джуліані, Ігор Фруман, визнав свою провину у справі щодо незаконного фінансування передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Він брав гроші в іноземців та спрямовував їх до казни США.

Про це повідомив американський телеканал CNN.

56-річний Фруман визнав себе винним за одним із пунктів звинувачення, висунутих проти нього федеральним урядом.

Як відомо, у 2019 році прокуратура Південного округа штату Нью-Йорк пред’явила звинувачення чотирьом американським підприємцям, які були партнерами Джуліані. Це Лев Парнас, Ігор Фруман, Андрій Кукушкін та Девід Коррейя. Їх звинувачували в порушенні законів, якими заборонено брати гроші в іноземців для фінансування передвиборчих компаній в США. Зокрема — на кампанію Трампа. Також їх звинуватили в тому, що вони були “підставними особами” в рамках проведення кампаній з лобізму.

Окрім цього, Парнаса та Фрумана підозрюють у спробах досягнути відставки американського посла в Києві Марі Йованович “в інтересах іншого українського чиновника”.

Тепер Фруману загрожує до п’яти років в’язниці. Про певну домовленість з урядом поки не відомо.

Парнаса судитимуть за місяць, у жовтні.

Під час судового засідання Фруман сказав судді, що два роки тому, коли він намагався відкрити власну справу щодо покупки ліцензій на канабіс у штатах, які легалізували наркотик, то контактував з потенційним інвестором, який був іноземним громадянином. Для цього він надіслав потенційному інвестору список можливих пожертв політикам у відповідних штатах.

“Я каюся у своїх діях і перепрошую суд”, – сказав Фруман.

Справа проти Фрумана та Парнаса викликала суспільний резонанс після того, як стало відомо про їх тісний зв’язок з Джуліані. Саме Парнас та Фруман у 2019 році допомагали Джуліані збирати в Україні компромат проти Хантера Байдена, сина чинного американського президента Джо Байдена. Раніше Хантер працював в українській енергетичній компанії Burisma.

До федеральних обвинувачень Парнас та Фруман постійно наголошували на своїх зв’язках з 45-м американським президентом Дональдом Трампом. Але після цього вони дистанціювалися від нього. Сам Трамп також говорив, що не надто добре знайомий з ними.

Фруман почує судовий вирок на засіданні, яке відбудеться 21 січня.