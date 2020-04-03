Бізнес-партнер олігарха Ігоря Кломойского Тимур Міндіч тричі відвідував Офіс президента напередодні голосування за "антиколомойський закон". Там він зустрічався з головою ОП Андрієм Єрмаком.

Таку відповідь Міндіч надав журналістам програми “Схеми”.

Журналістам вдалося зафіксувати, як Міндіч відвідував офіційне представництво президента 20, 23 і 27 березня.

Саме в цей період відбувалося обговорення і підготовка до голосування Верховною Радою законопроекту, який робить неможливим повернення націоналізованих банків (зокрема ПриватБанку) колишнім власникам (зокрема Ігорю Коломойському) і прийняття якого є вимогою Міжнародного валютного фонду для надання Україні фінансової допомоги.

На питання журналіста “Схем” Міндіч відповів, що його візит до Офісу президента обумовлений “недержавними” справами.

Трохи пізніше він заявив, що його візит на Банкову пов’язаний з бажанням допомогти в боротьбі з поширенням коронавірусу.

“Я прийшов туди з приводу того, щоб допомогти і надати свою допомогу, як людина, як друг, як громадянин у зв’язку з коронавірусом. У мене є досвід організації доставки пакетів, продуктів і так далі”, – сказав бізнесмен.

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На відео з 7 хвилини

Що стосується самого Єрмака, Міндіч сказав, що вони “друзі”.

“Не вигадуйте”, – сказав Міндіч журналісту “Схем”, коли той запитав, чи лобіював він інтереси олігарха Коломойського в питанні “ПриватБанку”, коли вів розмови з головою ОП.

Зі свого боку, Єрмак зв’язок з Міндічем не заперечив, розповівши, що вони знайомі кілька років, а також підтвердив, що бізнесмен дійсно хотів би допомогти в боротьбі з коронавірусом.

30 березня Парламент прийняв за основу законопроект про внесення змін до банківського законодавства, які заборонять повернення націоналізованих банків їх екс-власникам.