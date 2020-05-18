Про це він написав у Facebook.
За словами нардепа Олександра Дубінського, його відмовилися пускати в студію шоу “Свобода слова” нібито через його наміри критикувати Ріната Ахметова.
Подробиці скандалу читайте тут.
За словами Єлізарова, несподіваний приїзд Дубінського на ефір програми – це “спланована провокація”.
“Кожен, хто пов’язаний з телебаченням знає, що гості на ефіри узгоджуються заздалегідь. Від гостей залежить сценарій програми. Не можна просто так взяти і за годину до ефіру, на свій розсуд приїхати в студію. Подібні правила існують на всіх телеканалах. І прессекретарі всіх політичних партій прекрасно про це знають. З початку тижня ми вели переговори з представниками партії про спікерів від “Слуги народу” для участі в нашій програмі. Обговорювалися Лещенка, Геруса, Потураєва і Дубінського. На жаль вони відмовилися і було погоджено включення тільки Дубінського”, – написав Єлізаров, підкресливши, що “слугу народу” цікавив тільки піар.
- Раніше екснардеп Сергій Лещенко заявив, що виконуюча обов’язки міністра енергетики Ольга Буславец хоче зупинити блоки атомних електростанцій заради олігарха Ріната Ахметова.
- Після скарг ДТЕК на кризу лояльна йому в.о. міністра зупинила три блоки атомних електростанцій, що розчистить ринок для електрогенерації Ахметова.
- 1 травня нардеп 8 скликання Вікторія Войціцька заявила, що тарифна комісія (НКРЕКП) підвищила ціни на електроенергію, щоб олігарх Ринат Ахметов “продавав дорожче”.