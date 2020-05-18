Павло Єлізаров, генеральний директор каналу 3S.tv і партнер Савіка Шустера розповів, чому "слугу народу" Олександра Дубінського не пустили на ефір шоу "Свобода слова".

Про це він написав у Facebook.

За словами нардепа Олександра Дубінського, його відмовилися пускати в студію шоу “Свобода слова” нібито через його наміри критикувати Ріната Ахметова.

Подробиці скандалу читайте тут.

За словами Єлізарова, несподіваний приїзд Дубінського на ефір програми – це “спланована провокація”.

“Кожен, хто пов’язаний з телебаченням знає, що гості на ефіри узгоджуються заздалегідь. Від гостей залежить сценарій програми. Не можна просто так взяти і за годину до ефіру, на свій розсуд приїхати в студію. Подібні правила існують на всіх телеканалах. І прессекретарі всіх політичних партій прекрасно про це знають. З початку тижня ми вели переговори з представниками партії про спікерів від “Слуги народу” для участі в нашій програмі. Обговорювалися Лещенка, Геруса, Потураєва і Дубінського. На жаль вони відмовилися і було погоджено включення тільки Дубінського”, – написав Єлізаров, підкресливши, що “слугу народу” цікавив тільки піар.