Заявку на реєстрацію індійської версії вакцини AstraZeneca Covishield подала фірма-одноденка “ГРЕЙС ОФ ГОД” (“Милість Божа”). Партнера засновника цієї компанії пов’язують з подругою першої леді Олени Зеленської Ольгою Піщанською.

Про це повідомляють #Букви.

Так, засновник ТОВ “ГРЕЙС ОФ ГОД” Кумар Пранаав разом з партнером Вірди Бікрамом Джіт Сінгхом виявилися засновниками ще однієї фірми-одноденки – “АЕОН БІОТЕХ”.

“АЕОН БІОТЕХ” зазначила такі ж види діяльності, як “ГРЕЙС ОФ ГОД”. Обидві фірми зареєстровані за однією адресою, але у різних офісах. В обидвох однаковий статутний капітал – 28 тисяч гривень, а створені вони в один день – 4.11.2020 року.

Цікаво, що партнер Пранаава Вірди Бікрам Джіт Сінгх обіймає посаду заступника генерального директора з постачання в ПАТ “АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ”.

До речі, раніше посаду головної закупниці цієї компанії обіймала нинішня очільниця Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська. Водночас Піщанську називають подругою першої леді Олени Зеленської, хоча сама вона спростовує це.

У червні минулого року журналісти “Прямого” заявили, що сестра Ольги Піщанської Світлана Піщанська керує справами президента Володимира Зеленського в Італії. За їхніми даними, Зеленський нібито переписав свій бізнес в Італії на “сусідку” з Кривого Рогу та спонсора “Слуги народу” – Світлану Піщанську.

Водночас Ольга Піщанська спростувала дружбу з Зеленськими.