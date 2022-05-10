Український Центр протидії дезінформації назвав фейком дані про те, що Китай від початку війни підтримує дії Кремля та виступає з ним проти розширення НАТО на Схід.

Відповідний допис опублікувала пресслужба Центру протидії дезінформації (ЦПД).

Як зазначається у дописі ЦПД, російська пропаганда стверджує, що Китай від початку війни начебто займає проросійський бік, не засуджує дії країни-агресора та не підтримує санкцій проти неї.

Насправді ж про таке партнерство Москва може лише мріяти: з початку 1980-х років Китай слідує дипломатичним курсом на незалежну самостійність і відсутність союзників по альянсах.

До того ж відмова від засудження військової агресії Росії стала причиною напруженості у відносини Китая та Сполучених Штатів і вдарила по економіці Піднебесної.

Також ЦПД повідомляє, що згідно з китайсько-українським договором про дружбу і співпрацю, Китай підтримує політику України, спрямовану на єдність держави та її територіальну цілісність.