Відповідний допис опублікувала пресслужба Центру протидії дезінформації (ЦПД).
Як зазначається у дописі ЦПД, російська пропаганда стверджує, що Китай від початку війни начебто займає проросійський бік, не засуджує дії країни-агресора та не підтримує санкцій проти неї.
Насправді ж про таке партнерство Москва може лише мріяти: з початку 1980-х років Китай слідує дипломатичним курсом на незалежну самостійність і відсутність союзників по альянсах.
До того ж відмова від засудження військової агресії Росії стала причиною напруженості у відносини Китая та Сполучених Штатів і вдарила по економіці Піднебесної.
Також ЦПД повідомляє, що згідно з китайсько-українським договором про дружбу і співпрацю, Китай підтримує політику України, спрямовану на єдність держави та її територіальну цілісність.
- Раніше міністр оборони Японії наголошував на необхідності протидії Росії – активна протидія та належне реагування країн світу щодо російської війни проти України має значення і для стримування політики Китаю стосовно Тайваню.
- Пентагон зазначав, що Китай не допомагав Росії у війні з Україною.
- Також лідер Китайської народної республіки Сі Цзіньпін наголосив на повазі до суверенітету України та необхідності припинення вогню між сторонами конфлікту.