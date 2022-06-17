Партнери з НАТО на третьому засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" підтвердили, що фактично Україна вже є членом альянсу.

Про це повідомило у Facebook Міноборони України.

Зазначається, що Олексій Резніков перебуває у Брюсселі із дводенним візитом, який вже завершується. Він представляв Україну на третьому засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”, який створено за ініціативою США.

Очільник Міноборони наголосив, що партнери України обіцяли їй постачання зброї. Однак не все можна озвучувати зараз.

Зокрема, Резніков взяв участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО. Вперше зустріч пройшла із чотирма країнами-не членами Альянсу – Україною, Грузією, Швецією та Фінляндією.

Український міністр обговорив з партнерами “НАТО де-факто”. Колеги підтвердили, що Україна – де-факто вже член альянсу, наголосив Резніков.

Міністри країн НАТО повідомили про підтримку українського народу та ЗСУ.

Також Резніков подякував міністру оборони США Ллойду Остіну ІІІ та міністру оборони Великої Британії Бену Воллесу.

Міністр оборони України наголосив, що в першу чергу ЗСУ необхідна військова допомога задля зупинення російської навали та звільнення тимчасово окупованих територій.

Після цього Україна має вийти на лінії розмежування та адміністративну межу станом на 24 лютого. Глобальною ж метою є деокупація та реінтеграція всіх територій України у міжнародно визнаних кордонах.

Також Олексій Резніков зауважив, що використовувати зброю західних партнерів для завдання ударів по російських об’єктах Україна не збирається.

“Ми – не Росія. І наші партнери це розуміють. Нам не треба чужого. Ми захищаємо своє: життя наших людей, наші землі. Ми звільняємо вільну Україну від російської навали. Від вбивць, мародерів і ґвалтівників”, – повідомив міністр оборони.