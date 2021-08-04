Губернатор Міссурі Майк Парсон помилував подружжя Марка і Патрицію Макклоскі з міста Сент-Луїс, які направили в червні 2020 вогнепальну зброю в бік протестуючих з руху "Життя темношкірих мають значення" (Black Lives Matter).

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Пара потрапила в національні та міжнародні новини, коли в червні минулого року кадри з ними стали вірусними. Марк і Патриція Макклоскі направили напівавтоматичну гвинтівку і пістолет в бік учасників демонстрації, які наблизилися до їхнього будинку.

A couple has come out of their house and is pointing guns at protesters in their neighborhood #StLouis #lydakrewson pic.twitter.com/ZJ8a553PAU — Daniel Shular (@xshularx) June 29, 2020

Марк і Патрісія були оштрафовані після того, як в цьому році визнали себе винними в скоєнні дрібного правопорушення.

Але тепер губернатор-республіканець помилував їх, що він і обіцяв зробити після того, як консерватори США почали підтримувати пару.

Пара, обидва адвокати, ненадовго з’являлися на республіканському національному з’їзді в минулому році, де Марк Макклоскі оголосив про плани балотуватися на місце в Сенаті США в Міссурі.

“Коли розлючений натовп прийшов зруйнувати мій будинок і вбити мою сім’ю, я виступив проти них. Я ніколи не відступлюся”, – заявив він.