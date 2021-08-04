Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Пара потрапила в національні та міжнародні новини, коли в червні минулого року кадри з ними стали вірусними. Марк і Патриція Макклоскі направили напівавтоматичну гвинтівку і пістолет в бік учасників демонстрації, які наблизилися до їхнього будинку.
A couple has come out of their house and is pointing guns at protesters in their neighborhood #StLouis #lydakrewson pic.twitter.com/ZJ8a553PAU
— Daniel Shular (@xshularx) June 29, 2020
Марк і Патрісія були оштрафовані після того, як в цьому році визнали себе винними в скоєнні дрібного правопорушення.
Але тепер губернатор-республіканець помилував їх, що він і обіцяв зробити після того, як консерватори США почали підтримувати пару.
Пара, обидва адвокати, ненадовго з’являлися на республіканському національному з’їзді в минулому році, де Марк Макклоскі оголосив про плани балотуватися на місце в Сенаті США в Міссурі.
“Коли розлючений натовп прийшов зруйнувати мій будинок і вбити мою сім’ю, я виступив проти них. Я ніколи не відступлюся”, – заявив він.
- Нагадаємо, у травні 2020 року в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. Під час затримання один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер.
- Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами.
- #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.
- Суд присяжних визнав колишнього офіцера Дерека Шовіна винним у вбивстві Джорджа Флойда.
- Президент США Джо Байден назвав обвинувальний вирок для Шовіна “гігантським кроком” до справедливості в Сполучених Штатах. А генеральний прокурор штату Міннесота Кейт Еллісон (Keith Ellison) заявив, що Дерек Шовін заслуговує найсуворішого покарання через смерть афроамериканця Флойда, оскільки той помер при обтяжувальних обставинах.
- Згодом Дерек Шовін подав клопотання про новий судовий розгляд.