Париж уперше присвоїв статус «почесного громадянина» Києву

Про це повідомила мер Парижа Анн Ідальго.
За присвоєння такого статусу проголосували чиновники французької столиці. За словами Анн Ідальго, таку відзнаку вперше надали місту за боротьбу за свою свободу. У такий спосіб Париж засвідчує дружбу та підтримку українській столиці.
Зазначимо, що в Європі низка міст перейменували вулиці чи площі, аби підтримати Україну. Зокрема Албанія перейменувала вулицю у Тирані на вулицю Вільної України. На ній розташовуються посольства Росії та України. Також місто Плзень (Чехія) перейменувало одну з центральних вулиць на Українську, а в Ризі ділянка вулиці Антоніяс між бульваром Калпака та вулицею Миколи Реріха відтепер називатиметься вулицею Незалежності України.
Le #ConseilDeParis a voté à l’unanimité la citoyenneté d’honneur à la ville de Kyiv.
Avec cette distinction, attribuée pour la première fois à une ville, Paris renouvelle son amitié et son soutien pour la capitale ukrainienne qui lutte actuellement pour sa liberté. 🇺🇦 pic.twitter.com/gB68IHQezB
— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) March 22, 2022
- Нагадаємо, колишні зірки та імпресаріо Королівського балету Іван Путров з України та Аліна Кожокару з Румунії запросили безліч зірок світового танцю для благодійного виступу в лондонському Колізеї, аби зібрати кошти для України.
- Водночас подружжя голлівудських акторів Міла Куніс та Ештон Катчер зібрали понад $30 мільйонів для українців, котрі вимушені були полишити країну на тлі російського вторгнення.
- Раніше Стівен Спілберг із дружиною Кейт Кепшоу пожертвували $1 мільйон на підтримку гуманітарної допомоги Україні після військового нападу РФ.
- Також напад Росії на Україну став темою номер 1 в усьому світі. Трагедія нашого народу не лишила байдужими публічних осіб, компанії, політиків і держави. З першого дня війни Україна відчула підтримку з різних куточків світу.