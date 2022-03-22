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Париж уперше присвоїв статус «почесного громадянина» Києву

У Парижі проголосували за присвоєння українській столиці Києву звання "почесного громадянина". Уперше в історії Парижа вони надали такий статус місту.

Вівторок, 22 березня 2022, 17:19
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Про це повідомила мер Парижа Анн Ідальго.

За присвоєння такого статусу проголосували чиновники французької столиці. За словами Анн Ідальго, таку відзнаку вперше надали місту за боротьбу за свою свободу. У такий спосіб Париж засвідчує дружбу та підтримку українській столиці.

Зазначимо, що в Європі низка міст перейменували вулиці чи площі, аби підтримати Україну. Зокрема Албанія перейменувала вулицю у Тирані на вулицю Вільної України. На ній розташовуються посольства Росії та України. Також місто Плзень (Чехія) перейменувало одну з центральних вулиць на Українську, а в Ризі ділянка вулиці Антоніяс між бульваром Калпака та вулицею Миколи Реріха відтепер називатиметься вулицею Незалежності України.

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