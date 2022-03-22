Париж уперше присвоїв статус «почесного громадянина» Києву

У Парижі проголосували за присвоєння українській столиці Києву звання "почесного громадянина". Уперше в історії Парижа вони надали такий статус місту.

Про це повідомила мер Парижа Анн Ідальго.

За присвоєння такого статусу проголосували чиновники французької столиці. За словами Анн Ідальго, таку відзнаку вперше надали місту за боротьбу за свою свободу. У такий спосіб Париж засвідчує дружбу та підтримку українській столиці.

Зазначимо, що в Європі низка міст перейменували вулиці чи площі, аби підтримати Україну. Зокрема Албанія перейменувала вулицю у Тирані на вулицю Вільної України. На ній розташовуються посольства Росії та України. Також місто Плзень (Чехія) перейменувало одну з центральних вулиць на Українську, а в Ризі ділянка вулиці Антоніяс між бульваром Калпака та вулицею Миколи Реріха відтепер називатиметься вулицею Незалежності України.