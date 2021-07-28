Про це повідомляють пресслужба “Укрзалізниці” та тернопільський телеканал “Тернопіль1“.

В ніч з суботи, 24 липня, на неділю, 25 липня, в потязі №81 “Київ — Ужгород” народилася дитина.

“У пасажирки прямо під час поїздки почалися пологи. Провідник не розгубився й надав необхідну допомогу. Також оперативно поінформували диспетчерів найближчої станції — Тернополя — та викликали швидку допомогу”, — інформує “УЗ”.

Пологи приймали просто у потязі.

“Медики, зайшовши в купейний вагон, надали породіллі всю необхідну допомогу та відвезли її з новонародженою дитиною у Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр “Мати і дитина”, — зазначає “Тернопіль1”.

У жінки народився син. Тепер породілля та немовля перебувають у Тернопільському обласному клінічному перинатальному центрі під наглядом лікарів.