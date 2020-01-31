Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію, в якій Росія визнана стороною Мінських домовленостей. У документі також міститься заклик до РФ припинити агресію проти України.

Згідно з даними на сайті ПАРЄ, документ був затверджений переважною більшістю – 49 проти 17 голосів.

Йдеться про резолюцію про стан моніторингової процедури з критичними зауваженнями на адресу Росії. У ній, серед іншого, висловлено занепокоєння антидемократичними процесами в РФ.

Згідно з документом, Росія “посилює негативні тенденції демократії, верховенства права і прав людини”, зокрема довільно використовує законодавство про протидію екстремізму “для придушення опозиції і критики з боку громадянського суспільства”. Також відзначається погіршення свободи віросповідання в країні (наприклад, заборона Свідків Єгови).

У резолюції зазначено, що Росія здійснює “повзучу анексію грузинських регіонів Південної Осетії та Абхазії; здійснила незаконну анексію Криму і військову агресію на Сході України”.

Також документ містить низку вимог до Росії, серед яких – виконання Мінських домовленостей і припинення агресії проти України.

“Російська Федерація повинна повністю виконати Мінські домовленості, стороною яких є РФ, припинити військове втручання, а також підтримку нелегальних збройних формувань в Східній Україні”, – наголошується в документі.

Варто відзначити, що фраза про те, що РФ є стороною Мінських угод, була додана за пропозицією української делегації.

Серед інших вимог до Росії можна виділити:

• припинення незаконної анексії Криму відповідно до вимог Асамблеї;

• необхідність конкретних заходів, спрямованих на вирішення проблеми з погіршенням прав людини;

• усунення юридичних перешкод для безумовного виконання рішень Європейського суду з прав людини;

• повне співробітництво з нідерландською прокуратурою в притягненні до відповідальності причетних до катастрофи літака рейсу МН17;

• повну співпрацю з міжнародним співтовариством у розслідуванні вбивства Бориса Нємцова;

• припинення анексії грузинських регіонів Південної Осетії та Абхазії.