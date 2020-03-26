Напередодні Кабінет Міністрів України ухвалив рішення продовжити карантинні заходи до 24 квітня у зв'язку зі спалахом коронавірусу COVID-19. Відтак, великодні свята українці вперше зустрінуть в умовах карантину.

#Букви розповідають, яким може бути Великдень для громадян України цього року.

Як відомо, православні та греко-католики святкуватимуть Воскресіння Христове, або Великдень 19 квітня, а католики – 12 квітня.

Що говорить влада

Представники української влади вже зараз думають над тим, як організувати святкування Великодня в умовах карантину.

Так, президент України Володимир Зеленський поспілкувався з предстоятелями церков з приводу безпеки святкування Великодня та проведення богослужінь в умовах поширення COVID-19. За підсумками зустрічі він анонсував проєкт “Великдень вдома”.

“Великдень зазвичай збирає у церкві багато людей. Серед них і ті, хто приїхав з-за кордону. Тому зараз ми готуємо та вже скоро презентуємо проєкт “Великдень вдома”, який допоможе відсвяткувати це велике свято вдома, не збираючись натовпами у церквах”, – заявив глава держави, не вдаючись у деталі.

За словами Зеленського, під час зустрічі з очільниками церков обговорювалося проведення богослужінь онлайн, “у вигляді відеоконференції”. Якщо ж якийсь обряд вимагатиме присутності людей, “вони зможуть відвідати церкву”, при цьому “кількість прихожан будуть обмежувати”.

Також розглядається можливість розміщення патрулів біля храмів. У разі великого скупчення людей вони “повинні проводити бесіди з парафіянами і роз’яснювати, що збиратися натовпами небезпечно не тільки для них самих, але і для здоров’я оточуючих”.

Що кажуть у різних конфесіях

У Православній церкві України раніше вже дозволили проводити богослужіння без віруючих у зв’язку з карантином. Під час проведення богослужінь миряни повинні брати участь у спільній молитві, використовуючи можливості віддаленого зв’язку.

Під час засідання Синоду ПЦУ було вирішено, що храми мають залишатися доступними для особистого відвідування віруючими, з дотриманням норм карантину, підвищеної санітарної безпеки і “соціальної дистанції”.

На прохання мирян священик може відвідати їх вдома для духовних бесід, сповіді і причастя, дотримуючись заходів безпеки.

Що стосується Великодня, то Священний Синод ПЦУ ухвалюватиме “практичні рекомендації для духовенства і мирян, зокрема, про порядок звершення богослужінь в ці дні, в міру наближення відповідного часу”.

Тим часом предстоятель Української Греко-Католицької церкви Блаженніший Святослав вже дав поради, як під час пандемії COVID-19 служити страсні та великодні богослужіння.

Раніше УГКЦ також дозволила проводити богослужіння онлайн в умовах карантину – без присутності віруючих. Згідно з новими настановами, це правило стосується і богослужінь на Страсний тиждень і на Великдень.

Так, предстоятель УГКЦ дав наступні рекомендації:

• священнослужителі повинні забезпечити онлайн-трансляції служб для своїх парафіян;

• страсні і великодні служби рекомендовано проводити без участі віруючих – заради безпеки, щоб зменшити контакт між людьми і не поширювати вірусів;

• у Великий четвер не виконувати обряду вмивання ніг;

• у Велику п’ятницю не організовувати жодних процесій – ні в храмі, ні поза ним (плащаницю дозволено винести з храму до Божого гробу і встановити обмеження, щоб парафіяни не підходили для її цілування);

• на Великдень рекомендовано служити, по можливості, на вулиці і не робити процесій – ні в храмі, ні біля нього (якщо владики вважатимуть за можливе служити в храмі, то в ньому повинні знаходитися тільки священнослужителі та співці);

• якщо карантин цього вимагатиме, слід брати участь у богослужіннях через трансляції, залишаючись вдома;

• святити вербу у Вербну неділю і святити паски та великодні страви на Великдень тільки на вулиці.

В УГКЦ закликають, щоб в храми не приносили страви на освячення люди похилого віку і ті, у кого члени сім’ї мають симптоми ГРВІ.

В УПЦ МП поки не оприлюднили жодних рекомендацій з приводу святкування Великодня. Раніше було рекомендовано обмежити кількість людей у храмі під час богослужінь – не більше 10 осіб одночасно. Крім того, було дозволено проводити сповідь і причастя протягом дня, а богослужіння проводити на відкритому повітрі. Парафіянам із ознаками інфекційних захворювань рекомендовано залишатися вдома.

Варто відзначити, що на період карантину “Суспільне” транслюватиме недільні служби низки церков, в тому числі УГКЦ та Православної церкви України.