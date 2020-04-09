Цього року святкування Великодня у православних та греко-католиків припадає на 19 квітня.

#Букви розповідають, які традиції святкування Великодня в Україні.

Цим святом закінчується Великий піст, який триває 48 днів.

Великдень – найголовніше свято у християн. Воскресіння Ісуса Христа свідчить, що він “воскрес, як Бог” і благословив загальне воскресіння всіх людей. За біблійними переказами, все мертві повстануть у загальний день воскресіння.

Святкування Великодня

Ніч перед Великоднем потрібно провести в молитві, просячи прощення гріхів і очищення душі.

Перед настанням півночі дзвін сповіщає про наближення Воскресіння Христового.

Пасхальна служба Божа триває всю ніч. Урочистий момент настає опівночі, коли священик сповіщає «Христос воскрес!”, А всі присутні відповідають «Воістину воскрес!”.

Ранок Великодня в родині також потрібно починати зі слів “Христос Воскрес!”.

Першою їжею після Великого посту повинні стати освячені крашанки і паска.

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Що не можна робити в цей день

На Великдень не можна конфліктувати і сперечатися.

Не рекомендується займатися домашнім господарством – знайдіть час для Бога.

На Великдень небажано працювати.

Інтимні стосунки на Великдень заборонені.

Якщо день народження випав на Великдень, святкування краще перенести на інший день – щоб він не “перекрив” радість від воскресіння Ісуса Христа.

На Великдень не відвідують кладовища.

Від того, коли буде відзначатися Великдень також залежать такі церковні свята, як Вознесіння Христове і Трійця.

Цього року через карантин, що пов’язаний з пандемією коронавірусу, в Україні заборонені масові святкування Великодня.