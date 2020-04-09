#Букви розповідають, які традиції святкування Великодня в Україні.
Цим святом закінчується Великий піст, який триває 48 днів.
Великдень – найголовніше свято у християн. Воскресіння Ісуса Христа свідчить, що він “воскрес, як Бог” і благословив загальне воскресіння всіх людей. За біблійними переказами, все мертві повстануть у загальний день воскресіння.
Святкування Великодня
Ніч перед Великоднем потрібно провести в молитві, просячи прощення гріхів і очищення душі.
Перед настанням півночі дзвін сповіщає про наближення Воскресіння Христового.
Пасхальна служба Божа триває всю ніч. Урочистий момент настає опівночі, коли священик сповіщає «Христос воскрес!”, А всі присутні відповідають «Воістину воскрес!”.
Ранок Великодня в родині також потрібно починати зі слів “Христос Воскрес!”.
Першою їжею після Великого посту повинні стати освячені крашанки і паска.
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Що не можна робити в цей день
- На Великдень не можна конфліктувати і сперечатися.
- Не рекомендується займатися домашнім господарством – знайдіть час для Бога.
- На Великдень небажано працювати.
- Інтимні стосунки на Великдень заборонені.
- Якщо день народження випав на Великдень, святкування краще перенести на інший день – щоб він не “перекрив” радість від воскресіння Ісуса Христа.
- На Великдень не відвідують кладовища.
Від того, коли буде відзначатися Великдень також залежать такі церковні свята, як Вознесіння Христове і Трійця.
Цього року через карантин, що пов’язаний з пандемією коронавірусу, в Україні заборонені масові святкування Великодня.
- 7 квітня християни, що живуть за Юліанським календарем, відзначали одне з важливих дванадесятих свят – Благовіщення Пресвятої Богородиці.