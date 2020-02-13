Найбільше християнське свято і православні, і католики відзначатимуть цього року в квітні.

Про це повідомляють #Букви.

В Україні існують два дні, визначених для святкування.

Історія не донесла до нас точної дати Воскресіння Господа, ми знаємо лише, що це було навесні, коли іудеї святкували Песах. Однак християни не могли не відзначати настільки велику подію, тому в 325 році на першому Вселенському соборі в Нікеї було вирішено питання з датою Великодня. За постановою собору, святкувати Пасху було вирішено першої неділі після весняного рівнодення і повного місяця, після закінчення повного тижня з часу старозавітної іудейської Пасхи. Таким чином, християнська Пасха є святом “пересувним” – в рамках тимчасового періоду з 22 березня по 25 квітня (з 4 квітня по 8 травня за новим стилем). При цьому дата урочистості у католиків і православних зазвичай не збігається.

У православних Світле Христове Воскресіння в 2020 році припадає на 19 квітня. А у католиків – 12 квітня.

Підготовку до Великодня православні віряни починають за сім тижнів до Світлого Христового Воскресіння, вступаючи у Великий піст.