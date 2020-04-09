Цього року Великдень припадає на неділю, 19 квітня. Наступний день, згідно із законодавством, повинен бути вихідним.

Про це розповідають #Букви.

Великдень не має певної дати святкування – це перехідне свято.

Римо-католики цього року відзначають Великдень 12 квітня, а православні та греко-католики – 19 квітня.

Згідно з українським законодавством, якщо свято випадає на неділю, то наступний за ним понеділок є неробочим. Тобто в цьому році українці на Великдень відпочиватимуть три дні – в суботу 18-го квітня, 19-го в неділю і в понеділок 20-го.

Раніше в Міністерстві внутрішніх справ розповіли, что богослужіння під час карантину будуть проводитися, але без прихожан: для них будуть організовані онлайн-трансляції.

Участь в богослужіння можуть брати не більше 10 осіб, серед них священик, прислужник, дяк та технічний персонал, що забезпечує трансляцію. При цьому всі, крім священнослужителів, повинні носити маски.

Варто зазначити, що під час карантину віруючим не забороняється відвідувати храми в той час, коли не проводяться богослужіння.