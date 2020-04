Про це пише британське видання The Independent.

Головний посил великоднього звернення королеви – “коронавірус нас не здолає”.

Єлизавета II також натякнула на важливість збереження самоізоляції під час вихідних в святкові дні, заявивши, що “тримаючись ізольовано, ми забезпечуємо безпеку інших”.

Через спалах COVID-19 у Великій Британії скасували церковні служби, тому королева попередньо записала своє звернення у Віндзорському замку в Страсну п’ятницю.

“У багатьох релігій є фестивалі, які святкують перемогу світла над темрявою. Це часто супроводжуються запаленням свічок. Здається, що свічки говорять з будь культурою і звертаються до людей усіх віросповідань. Вони запалені на святкових тортах і відзначають сімейні ювілеї, коли ми збираємося навколо джерела світла. Це нас об’єднує”, – починає королева.

“З настанням темряви в суботу перед Великоднем, багато християн зазвичай запалюють свічки … Це спосіб показати, як передається блага вість про Воскресіння Христове з покоління в покоління по сьогоднішній день. У цьому році Великдень буде інший для багатьох з нас, але тримаючись подалі один від одного, ми забезпечуємо безпеку інших. Та Великдень не скасовується. Насправді ми, як ніколи, потребуємо Великодня … ми знаємо, що коронавірус не здолає нас”, – зазначила британська королева.

The Queen speaks of light overcoming darkness, and the hope that Easter symbolises, in a special message recorded to mark the Easter weekend. pic.twitter.com/fTFCOSVBtT

