Про це він написав у Facebook.

За його словами, всі обвинувачення проти нього є абсурдними.

“Я провів у ізоляторі 73 дні. Сьогодні суд змінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Упевнений, справедливість буде відновлено. Висунуті проти мене обвинувачення безпідставні і абсурдні – я доведу це неодмінно”, – заявив Пашинський.

Також він зазначив, що залишати країну не збирається і ховатися від правоохоронців теж не буде.

“Разом з тим, хочу відповісти тим, хто вирішив заробити собі балів на справі проти мене: я не збирався і не буду переховуватися від слідства. Не збираюся покидати країну. Це було б приниженням себе, моєї родини і моїх соратників, які підтримували мене у судах. А головне хочу сказати всім: я не порушував закон, захищаючи свою дружину у відомому інциденті. Честь і самоповага важливі у найскладніших ситуаціях. Можливо, важливіші, аніж будь-коли. Тому готовий боротися за своє чесне ім’я, і ця боротьба завершиться перемогою. Ще раз дякую всім!” – підкреслив колишній нардеп.

Нагадаємо, Сергій Пашинський перебував під вартою у справі про нанесення умисного тілесного ушкодження жителю Київської області В’ячеславу Хімікусу (ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу).

Так, 31 грудня 2016 року в одному з сіл Васильківського району Київської області на дорозі між народним депутатом Сергієм Пашинським і місцевим жителем В’ячеславом Хімікусом стався конфлікт. Пашинський поранив свого опонента з вогнепальної зброї, яка, за його словами, є нагородною, – він отримав її в березні 2014 року, коли був в.о. глави Адміністрації Президента.

Хімікус стверджує, що нардеп застосував вогнепальну зброю “не за правилами”. Зокрема, він заявив, що нардеп не робив попереджувального пострілу в повітря, а цілився в груд, і лише “завдяки щасливому збігу обставин” куля потрапила в ногу.