Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
“Цього року понад 400 000 дітей в Україні вперше оформляють паспорт. Для того, щоб їм отримати ID-картку з номером платника податків, спершу необхідно відвідати Центр обслуговування платників податків та подати заяву на призначення номера платника податків. А після його отримання – звернутися до відділу ДМС за оформленням паспорта”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що запуск послуги ID-14 зменшує бюрократичне навантаження на громадян, мінімізуючи кількість візитів до держорганів.
Відтепер діти при досягненні 14 років за 20 днів можуть одночасно отримати паспорт і номер платника податків, витративши до 15 хвилин часу на заповнення заяви.
Послуга ID-14 безкоштовна. Отримати її можна в:
- усіх відділах ДМС України;
- мережі центрів “Паспортний сервіс”;
- деяких ЦНАП, що надають паспортні послуги;
При цьому, під час карантину послуга доступна за місцем звернення, а після його завершення – за місцем проживання.
Для отримання послуги необхідно мати із собою:
- свідоцтво про народження;
- довідку про реєстрацію місця проживання (за наявності);
- документи, що посвідчують особу одного з батьків.
- Нагадаємо, 16 грудня в Україні запрацювала бета-версія мобільного додатка “Дія”. Воно надає можливість додати цифрове посвідчення водія, техпаспорт і страховку. У січні також з’явилася можливість онлайн-оплати та перевірки штрафів.
- Пізніше Кабінет Міністрів дозволив українцям подорожувати всередині країни, використовуючи посвідчення водія, в тому числі електронне, замість паспорта.