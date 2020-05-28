В Україні запрацювала комплексна послуга для підлітків ID-14, яка передбачає одночасне оформлення першого паспорта та номера платника податків.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

“Цього року понад 400 000 дітей в Україні вперше оформляють паспорт. Для того, щоб їм отримати ID-картку з номером платника податків, спершу необхідно відвідати Центр обслуговування платників податків та подати заяву на призначення номера платника податків. А після його отримання – звернутися до відділу ДМС за оформленням паспорта”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що запуск послуги ID-14 зменшує бюрократичне навантаження на громадян, мінімізуючи кількість візитів до держорганів.

Відтепер діти при досягненні 14 років за 20 днів можуть одночасно отримати паспорт і номер платника податків, витративши до 15 хвилин часу на заповнення заяви.

Послуга ID-14 безкоштовна. Отримати її можна в:

усіх відділах ДМС України;

мережі центрів “Паспортний сервіс”;

деяких ЦНАП, що надають паспортні послуги;

При цьому, під час карантину послуга доступна за місцем звернення, а після його завершення – за місцем проживання.

Для отримання послуги необхідно мати із собою:

свідоцтво про народження;

довідку про реєстрацію місця проживання (за наявності);

документи, що посвідчують особу одного з батьків.