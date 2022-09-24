Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, для того, аби підвищити явку виборців, працівники “виборчих комісій” в супроводі озброєних військовослужбовців РФ примушують місцеве населення голосувати безпосередньо в місцях їх проживання.
Окупанти зупиняють людей на вулиці. На заперечення, що немає із собою паспорта, відповідають лаконічно: “І не потрібен – ми тебе і так знаємо”. Крім того, окупанти погрожують звільненням за відмову з’явитися на виборчій ділянці тим, хто працевлаштований. Зокрема, вони знаходять навіть тих, хто виїхав в Росію, запрошують проголосувати й там.
Також голова Луганської ОВА зазначив, що в Алчевську майже закінчилися чоловіки. Кого знайшли – мобілізували. Натомість Алчевський металургійний комбінат – зупинив випуск продукції, адже працювати нікому.
“Щоправда, є кому голосувати. На фронті житель Алчевська, або вже в полоні, чи загинув – якимось чином проголосує. Можливо, й телепатично – голос врахують”, – зауважив Сергій Гайдай.
На його думку, окупанти поспішають, адже бачать успіхи ЗСУ у Харківській області. Тому з кожним днем Луганська область все ближче для ЗСУ, натомість росіяни втрачають впевненість.
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