Про це він поінформував в інтерв’ю журналу НВ, коментуючи передбачувані результати цифрової реформи.
“Все це ми плануємо запустити вже в січні наступного року. Напоготові також студентський і учнівський квитки, пенсійне посвідчення. Через рік люди будуть їздити по країні зі смартфоном і без єдиного документа”, – наголосив Федоров.
У відповідь на зауваження, що через рік в Україні, в кращому випадку, з’явиться мобільне покриття на ключових магістралях, міністр запевнив, що в Уряді передбачили офлайн-роботу відповідного додатка (мобільного додатка “Дія”).
“У нас передбачена офлайн-робота програми. Є система QR-кодів, яка дозволить перевірити справжність документів”, – пояснив він.
Федоров також поінформував, які онлайн-послуги з’являться вже найближчим часом для бізнесменів.
“Електронні процедури відкриття і закриття підприємств, можливості для сплати податків, повідомлення про зміну статусу їхніх компанії, всілякі антирейдерські штучки. Я хочу, щоб держава по мінімуму регулювала бізнес, сподіваюся, так і буде”, – розповів він.
- 16 грудня в Україні запрацювала бета-версія мобільного додатка “Дія”.
- В Уряді оголосили про початок пілотного проєкту зі створення цифрового ID громадян України.
- У Кабінеті Міністрів України планують залучити до навчання цифровій грамотності мінімум 6 млн українців протягом трьох років.