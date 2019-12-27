Віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що вже через рік українці матимуть електронні паспорти, права, техпаспорти і страховку.

Про це він поінформував в інтерв’ю журналу НВ, коментуючи передбачувані результати цифрової реформи.

“Все це ми плануємо запустити вже в січні наступного року. Напоготові також студентський і учнівський квитки, пенсійне посвідчення. Через рік люди будуть їздити по країні зі смартфоном і без єдиного документа”, – наголосив Федоров.

У відповідь на зауваження, що через рік в Україні, в кращому випадку, з’явиться мобільне покриття на ключових магістралях, міністр запевнив, що в Уряді передбачили офлайн-роботу відповідного додатка (мобільного додатка “Дія”).

“У нас передбачена офлайн-робота програми. Є система QR-кодів, яка дозволить перевірити справжність документів”, – пояснив він.

Федоров також поінформував, які онлайн-послуги з’являться вже найближчим часом для бізнесменів.

“Електронні процедури відкриття і закриття підприємств, можливості для сплати податків, повідомлення про зміну статусу їхніх компанії, всілякі антирейдерські штучки. Я хочу, щоб держава по мінімуму регулювала бізнес, сподіваюся, так і буде”, – розповів він.