З 1 грудня 2020 року всі українські банки почнуть приймати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт в урядовому додатку "Дія". Клієнт зможе скористатися додатком під час здійснення касових операцій для ідентифікації та верифікації.

Про це повідомили у пресслужбі Національного банку України.

Крім того, регулятор оновив низку норм, пов’язаних із проведенням касових операцій банків та інкасаторських компаній. Так, НБУ спростив процедуру приймання банками на дослідження сумнівних банкнот та монет національної та іноземною валют. У заяві клієнт не повинен вказувати свої паспортні дані. Натомість необхідно внести свій номер телефону або електронну пошту.

Також регулятор ввів нові вимоги для роботи інкасаторських компаній, які раніше стосувалися лише банківських установ.

“Йдеться про необхідність вилучення і передавання сумнівних банкнот для проведення досліджень до Національного банку, а також вилучення та передавання банкнот, зафарбованих спеціальним розчином унаслідок несанкціонованого втручання у спецпристрій для зберігання цінностей, до правоохоронних органів”, – повідомили в НБУ.

В регуляторі впевнені, що такі новації суттєво спрощують процедуру отримання банківських послуг та якість нацвалюти, яка перебуває в обігу.

Нововведення набувають чинності 1 грудня 2020 року.