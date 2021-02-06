Уряди країн та представники туристичної галузі широко обговорюють питання введення так званого “паспорта вакцинації”. Ба більше, деякі демократичні країни вже заявили про плани запровадження такого документа.

Про це повідомляє The New York Times.

Одне з розпоряджень президента США Джо Байдена, спрямованих на приборкання пандемії, вимагає від державних установ “оцінити доцільність” поєднання сертифікатів вакцинації проти коронавірусу з іншими документами про щеплення та виготовлення їхніх цифрових версій.

Уряд Данії заявив у середу, що протягом найближчих трьох-чотирьох місяців видасть цифровий паспорт, який дозволить громадянам продемонструвати, що вони були щеплені.

Не лише уряди пропонують паспорти вакцин. Через кілька тижнів Etihad Airways та Emirates почнуть використовувати цифровий проїзний квиток, розроблений Міжнародною асоціацією повітряного транспорту, щоб допомогти пасажирам керувати своїми планами подорожей та надати авіакомпаніям та уряду документ про те, що вони були вакциновані або протестовані на COVID-19.

Наразі постала проблема створення документу або програми, доступної у всьому світі, яка захищала б конфіденційність та була доступною людям незалежно від їхнього багатства або доступу до смартфонів.

Що таке “паспорт вакцинації”?

Так званий “паспорт вакцинації” – це документ, який підтверджує, що ви отримали щеплення проти COVID-19. Деякі версії також дадуть змогу людям показати, що у них справжній негативний тест на коронавірус. Таким чином люди можуть вільно подорожувати. Версії, над якими зараз працюють авіакомпанії, галузеві групи, некомерційні та технологічні компанії, – це те, що ви можете продемонструвати на екрані свого мобільного телефона як застосунок, або частину цифрового гаманця.

“Йдеться про спробу зацифрувати процес, який відбувається зараз, і перетворити його на щось, що забезпечує більшу гармонію та легкість, полегшуючи людям подорожі між країнами, не вимагаючи наявність різних документів для різних країн у різних пунктах пропуску”, – сказав Нік Карін, старший віцепрезидент з питань аеропортів, пасажирських перевезень, вантажних перевезень та безпеки в IATA.

IATA – одна з декількох організацій, яка роками працює над цифровими рішеннями для впорядкування процесу реєстрації поїздок; під час пандемії ці групи зосереджувалися на включенні статусу вакцинації. Ідея полягає в тому, якщо у вас є вся відповідна інформація на вашому телефоні, ви збережете значну кількість часу.

На додаток до IATA, IBM розробляє свій власний Digital Health Pass, який дасть змогу людям надати докази вакцинації або негативного тесту, щоб отримати доступ до громадських місць, таких як спортивний стадіон, літак, університет чи робоче місце. Пропуск, побудований на технології блокчейну IBM, може використовувати різні типи даних, включаючи перевірку температури, повідомлення про вплив вірусів, результати тестів та статус вакцини. Світовий економічний форум та Фонд проєкту Commons, швейцарська некомерційна група, тестували цифровий медичний паспорт CommonPass, який дозволив би мандрівникам отримати доступ до інформації про тестування чи вакцинацію. Пропуск створить QR-код, який можна буде показати представникам влади.

Навіщо людині “паспорт вакцинації”?

Оскільки щодня щеплення отримують все більше людей, швидше за все, з’являться такі аспекти суспільного життя, в яких братимуть участь лише вакциновані люди. Зверніть увагу на майбутній Super Bowl LV у місті Тампа, штат Флорида, де значна частина відвідувачів буде вакцинована медичними працівниками.

Щоб подорожувати за кордон, урядові та медичні органи повинні знати, чи були ви щеплені або чи мали негативний тест на коронавірус. Багато країн вже вимагають підтвердження негативного тесту для в’їзду. Такі паспорти можуть мати важливе значення для запуску туристичної галузі, сказав Зураб Пололікашвілі, генеральний секретар Всесвітньої туристичної організації ООН.

“Одним із ключових елементів, необхідних для відновлення туризму, є послідовність та гармонізація правил та протоколів щодо міжнародних поїздок. Докази вакцинації, наприклад, завдяки скоординованому впровадженню того, що можна назвати “паспортами здоров’я”, можуть це дозволити. Вони також можуть усунути потребу в карантині після прибуття”, – сказав він.

Дакота Грунер, виконавчий директор ID2020, глобального державно-приватного партнерства, зазначила, що існує три сценарії щодо цифрової ідентифікації вакцинованих осіб. Перше – це створення сертифікатів імунітету. Це документи, які свідчать про те, що люди виробили імунітет до вірусу. Другий сценарій – довести, що ви отримали негативний результат тесту на коронавірус; третій – можливість довести, що ви щеплені. Останні два сценарії, на думку експертів, є найважливішими для відновлення туристичної галузі.

“Ми спостерігаємо великий інтерес з боку авіакомпаній, митних, прикордонних служб та мандрівників, які кажуть:”Як мені безпечно сісти в літак або як у разі в’їзду в країну сісти у поїзд і довести, що я пройшов тестування або щеплення?”, – сказала Грунер.

Грунер є одним з експертів групи, яку фінансує Всесвітня організація охорони здоров’я. Цій групі доручено встановити глобальні стандарти цифрових сертифікатів щеплень.

Чи були “паспорти вакцинації” раніше?

Потреба доводити, що ви щеплений для участі у заходах або при в’їзді у певні країни – не нова концепція. Протягом десятиліть людям, які подорожували до деяких країн, потрібно було доводити, що вони щеплені проти таких хвороб, як жовта лихоманка, краснуха та холера. Часто після вакцинації мандрівники отримували підписану та завірену печаткою “жовту картку”, відому як Міжнародний сертифікат про щеплення або профілактику.

“Кожен, хто їздив за кордон до країн, які потребують вакцинації проти малярії, дифтерії та інших хвороб, мав жовті картки”. Батьки з дітьми в державній школі мали доводити, що їхні діти щеплені. Це не щось нове”, – сказав Браян Белендорф, виконавчий директор Linux Foundation Public Health, орієнтованої на технології організації, що допомагає органам охорони здоров’я боротися з коронавірусом.

Але головною відмінністю між “жовтою карткою” попередніх років і тим, над чим зараз працюють, є цифровий компонент, який постає з новими проблемами щодо конфіденційності та доступності. Фонд Linux працює у партнерстві з COVID-19 Credentials Initiative, колективом, що охоплює понад 300 осіб з п’яти континентів, щоб допомогти у розробці універсальних стандартів програм вакцинальних облікових записів, які роблять їх доступними та справедливими. Фонд також працює з IBM та CommonPass.

“В міру того, як ці речі розповсюджуються, громадянам важливо запитати уряди та авіакомпанії: як можна спростити ситуацію, щоб у мене був один запис про щеплення для бронювання рейсу, готелю, і щоб я міг використовувати його для деяких інших справ. Це має працювати як електронна пошта”, – сказав Белендорф.

Чи будуть “паспорти вакцинації” цифровими?

Паспорти вакцин не обов’язково мають бути цифровими, але це зробило б процес подорожі більш плавним.

“Уявіть собі майбутнє, коли літак приземлиться в аеропорту, а сотня людей має проїзний квиток, ще сотня – цифровий кейс здоров’я, 50 мають паперовий варіант “паспорта вакцинації”, а решта 25 – якийсь державний документ. Що робить аеропорт? Як вони обробляють усіх цих людей стандартним, простим способом?”, – сказав Джеймі Сміт, старший директор з бізнес-розробок в Evernym, який працює з IATA та іншими над розробкою паспорту вакцин.

Правоохоронне відомство Європейського Союзу цього тижня заявило, що продажі фальшивих негативних результатів тестів стають все більш поширеними. Це ще одна причина, через яку галузь намагається розробити безпечні цифрові паспорти.

Чи будуть “паспорти вакцинації” захищеними від кіберзлочинців?

У світі, де понад мільярд людей не можуть підтвердити свою особу, оскільки їм не вистачає паспортів, свідоцтв про народження, водійських прав чи національних ідентифікаційних карток, цифрові документи, що підтверджують статус вакцини, можуть посилити нерівність та ризик, залишаючи багатьох людей позаду. Ця стурбованість лежить в основі роботи пані Грунер.

“Минуть роки, перш ніж вакцини стануть загальнодоступними на глобальному рівні, і, таким чином, широкомасштабні випробування продовжуватимуться і повинні продовжуватися поряд із вакцинацією, щоб забезпечити безпечне й рівне повернення до подорожей та інших громадських заходів”, – сказала Грунер.

Для тих, хто не має смартфонів, розроблять паперовий варіант, але навіть його потрібно стандартизувати.

Крім того, є побоювання щодо конфіденційності та обміну даними.

“Є способи, як це можна зробити правильно або зробити жахливо неправильно, і неправильні способи можуть привести нас до техно-дистопії”, – сказала Дженні Вангер, директор програм Фонду Linux, додавши, що важливо, зробити технологічний аспект цих програм відкрито, щоб вони не потрапляли під контроль жодного уряду чи компанії.

Технологія має бути відкритою і доступною для технологів, незалежно від того, хто вони та де вони.

Які виклики створюють “цифрові паспорти”?

Технологи та експерти туристичної галузі заявили, що зараз варто поквапитися з технічними рішеннями, які дадуть змогу людям мати одноразові застосунки. Пізніше ці застосунки необхідно вдосконалювати, щоб не стався витік особистих даних.

“Розробка глобальної паспортної системи зайняла 50 років. Навіть коли вони хотіли додати до цього біометричні дані, щоб зробити їх сильнішими, пройшло понад десять років, щоб домовитись, як саме ви збираєтеся додати відбиток пальця або біометричну інформацію для підтвердження в паспорті. Зараз, за ​​дуже короткий проміжок часу, нам потрібно створити цифрові облікові дані, які можуть бути загальновизнаними як паспорт, і для цього потрібен ще більший рівень конфіденційності, оскільки він буде цифровим”, – сказав Драммонд Рід, головний довіритель компанії Evernym.