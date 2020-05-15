Країни в усьому світі намагаються знайти способи найбільш м'яко і швидко вийти з режиму локдаун, який був вимушеним через пандемію коронавірусу COVID-19. Один з таких способів - використання "паспортів здоров'я" (immunity passports).

Чи зможуть вони стати виходом в ситуації, що склалася – в матеріалі.

Методи і способи зняття карантинних обмежень в будь-якій країні світу, з одного боку – дозволяють розвивати економіку, а з іншого – загрожують другою хвилею інфекції.

Але бути впевненими у своїй безпеці після локдауну в будь-якій країні зможе група людей, у яких будуть “паспорти здоров’я”.

Що таке “паспорт здоров’я”

Це своєрідний документ, який дає право тим, хто вже одужав внаслідок зараження COVID-19, повернутися до звичайного життя і професійної діяльності.

Першими в світі “паспорти здоров’я” для своїх громадян збиралися видати в Чилі на початку травня. Подібну ініціативу обговорювали в Великобританії та Німеччині.

Американський інфекціоніст Ентоні Фаучі з цього приводу вважає, що говорити про введення “паспортів здоров’я” варто лише після того, як вчені будуть впевнені, що перехворівші COVID-19 мають імунітет від цього типу коронавірусу і не захворіють повторно.

Він пояснив, що після зараження організм починає самостійно виробляти антитіла проти конкретного типу збудника. Саме власні антитіла дають захист організму від нових подібних інфекцій. Аналогічним шляхом діє вакцина. Але якщо в першому випадку антитіло виробляє організм, то в другому – її вводять безпосередньо в кров. Вчені сподіваються на те, що антитіла від коронавірусу COVID-19 дають тим, хто вже перехворів хоча б тимчасовий захист.

“Паспорти здоров’я”: за і проти

У світі немає однозначної думки щодо того, чи потрібно вводити “паспорти здоров’я” і наскільки це доцільно.

Противники “паспортів” стверджують, що такі документи абсолютно не мають сенсу, тому що коронавірус COVID-19 ще не досліджений досконало. Вони говорять про те, що незрозуміло – як довго антитіла захищають від повторного зараження, наскільки точні тести, що визначають наявність цих антитіл і так далі.

Головна причина, чому скептики проти “паспортів” – суспільство буде поділено на два класи: вразливі і привілейовані. Це стане причиною порушення загальних прав людини. Також це стане причиною того, що багато хто спробує заразитися спеціально, щоб отримати такий “паспорт” і перейти в інший клас, який має більше прав і можливостей.

Прихильники “паспортів” стверджують, що їх власники будуть головними героями в суспільстві нового типу, не боячись зараження до винаходу вакцини. Одним з головних плюсів вони називають можливість повернутися до роботи і відновлювати економічний розвиток.

Перспективи “паспортів здоров’я”

Якщо імунітет після зараження коронавірусом COVID-19 дійсно стійкий, то це дозволить видужалим людям працювати, забезпечуючи економічний розвиток тієї чи іншої держави.

“Теоретично, люди, які мають “паспорт”, можуть спокійно повернутися на роботу, тому що вони більше не захворіють і не почнуть поширювати вірус”, – розповів учений Цзя-І Хоу (Chia-Yi Hou) The Hill.

Але при цьому будь-яка людина, яка якимось обманним шляхом отримає “паспорт здоров’я” стане загрозою для суспільства. Аналогічна ситуація може бути, якщо тест покаже, що у людини є антитіла до коронавірусу, тобто вона перехворіла безсимптомно, а насправді – тест не був релевантним. Така людина може не тільки заразитися, сам того не усвідомлюючи, але також заражати інших.

Вчені Говінд Персад (Govind Persad) і Єзекіїль Дж. Емануель (Ezekiel J. Emanuel) в матеріалі Washington Post висловили думку, що “паспорти здоров’я” сприятимуть “індивідуальній свободі і принесуть користь суспільству без образливої дискримінації”.

“Людям повинна бути надана можливість довести, що вони невразливі і звільнені від обмежень, які зараз застосовуються до осіб, схильних до ризику зараження”, – вважають вони.

Але є ще один ризик – роботодавці можуть віддавати перевагу тим, у кого є “паспорт здоров’я”, що розділить суспільство на класи. У пошуках доходу або заробітку люди будуть намагатися спеціально перенести зараження, щоб також отримати “паспорт”.

Разом з тим, “паспорти здоров’я” були б ефективні в сфері охорони здоров’я, серед працівників продуктових магазинів, пошти, громадського транспорту, в освітніх установах і так далі. Тобто вони могли б спокійно працювати, знаючи, що не заразяться від своїх клієнтів чи пацієнтів, а також нікого не заразять самі.

Американський юрист і правозахисник Джонатан Терлі вважає, що як тільки почнуть видавати “паспорти здоров’я”, світ зіткнеться з новою “концепцією упередженості”: дискримінацією на основі антитіл або імунітету.