Про це повідомляє італійське видання Corriere della Sera.
Так, влада Маврикія заявила, що в’їзд в країну можливий тільки в разі, якщо пасажири погодяться пройти карантин в лікарнях в столиці країни.
Повідомляється, що після первинного огляду місцева влада вирішила залишити на борту літака тільки близько 70 пасажирів з Ломбардії і Венето.
Всі інші змогли зійти з літака без вимоги проходити карантин.
- Раніше в Державної прикордонної служби України заявили, що будуть “візуально спостерігати” за пасажирами з Італії через коронавірус.
- Увечері 23 лютого повідомлялося про 152 підтверджених випадки коронавірусу в Італії, включаючи три випадки смерті.
- Влада італійського регіону Венето оголосила про скасування Венеціанського карнавалу через загрозу поширення коронавірусу.