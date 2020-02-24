Пасажирам рейса авіакомпанії Alitalia з Риму не дозволили зійти з літака після приземлення в аеропорту острова Маврикія в зв'язку із загрозою поширення коронавірусу.

Про це повідомляє італійське видання Corriere della Sera.

Так, влада Маврикія заявила, що в’їзд в країну можливий тільки в разі, якщо пасажири погодяться пройти карантин в лікарнях в столиці країни.

Повідомляється, що після первинного огляду місцева влада вирішила залишити на борту літака тільки близько 70 пасажирів з Ломбардії і Венето.

Всі інші змогли зійти з літака без вимоги проходити карантин.