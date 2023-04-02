Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель іронічно висловився щодо переходу головування в Раді Безпеки ООН до Росії, яке відбулося 1 квітня - в День сміху.

Про це він написав у Twitter.

За його словами, перехід головування в Раді Безпеки ООН до Росії “пасує першому квітня”.

“Не зважаючи на те, що Росія є постійним членом Ради Безпеки, вона постійно порушує саму суть правової бази ООН. Євросоюз виступатиме проти будь-яких зловживань з боку РФ під час головування в ООН”, — йдеться в дописі.

Russia taking over today @UN Security Council presidency is fitting for April fools’ day Despite being a permanent member of the Security Council, Russia continuously violates the very essence of the UN legal framework The EU will stand against any abuse by Russian presidency — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 1, 2023

Додамо, що раніше в Twitter ООН була оприлюднена інформація щодо головування Росії протягом квітня 2023 року Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй.

Довідка: Рада Безпеки ООН – постійно діючий орган Організації Об’єднаних Націй, на який покладено відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки. На відміну від інших органів ООН, тільки Рада Безпеки має право ухвалювати рішення, обов’язкові для виконання всіма членами ООН. До складу Ради Безпеки входять п’ять постійних членів ООН, включаючи Росію, Велику Британію, Францію, США та Китай, які мають право вето, а також 10 країн-членів на основі ротації.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає необхідним реформувати Раду безпеки ООН на тлі головування Росії.