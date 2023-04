Про це він написав у Twitter.

За його словами, перехід головування в Раді Безпеки ООН до Росії “пасує першому квітня”.

“Не зважаючи на те, що Росія є постійним членом Ради Безпеки, вона постійно порушує саму суть правової бази ООН. Євросоюз виступатиме проти будь-яких зловживань з боку РФ під час головування в ООН”, — йдеться в дописі.

Russia taking over today @UN Security Council presidency is fitting for April fools’ day

Despite being a permanent member of the Security Council, Russia continuously violates the very essence of the UN legal framework

The EU will stand against any abuse by Russian presidency

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 1, 2023