Patreon створює рішення для відеохостингу. Це могло б дозволити більшій кількості авторів відео уникати користування YouTube.

Про це генеральний директор Patreon Джек Конте підтвердив в коментарі виданню The Verge.

Patreon, інтернет-платформа, що надає творчим людям та іншим незалежним проєктам можливість фінансової підтримки за системою підписок, створює власне рішення для відеохостингу та плеєр.

“Ми вже розміщуємо подкасти [на своїй платформі], і тепер ми також починаємо розміщувати відео. Ми створюємо відеопродукт”, — сказав Конте.

Він не поділився більш детальною інформацією про цей продукт. The Verge прогнозує, що йдеться про змогу для творців розміщувати та публікувати відео, не залишаючи Patreon.

Це дало б змогу творцям розміщувати свої відео безпосередньо на Patreon для своїх підписників і уникати YouTube.

Поки неясно, коли він може бути запущений або наскільки широко він буде розгорнутий.