Про це генеральний директор Patreon Джек Конте підтвердив в коментарі виданню The Verge.
Patreon, інтернет-платформа, що надає творчим людям та іншим незалежним проєктам можливість фінансової підтримки за системою підписок, створює власне рішення для відеохостингу та плеєр.
“Ми вже розміщуємо подкасти [на своїй платформі], і тепер ми також починаємо розміщувати відео. Ми створюємо відеопродукт”, — сказав Конте.
Він не поділився більш детальною інформацією про цей продукт. The Verge прогнозує, що йдеться про змогу для творців розміщувати та публікувати відео, не залишаючи Patreon.
Це дало б змогу творцям розміщувати свої відео безпосередньо на Patreon для своїх підписників і уникати YouTube.
Поки неясно, коли він може бути запущений або наскільки широко він буде розгорнутий.
- Раніше у соціальній мережі Twitter біля кнопки “Підписатися” з’явилася іконка, після натискання на яку користувачеві запропонують кілька способів зробити внесок на Bandcamp, Cash, Patreon, Chipper, Wealthsimple Cash чи Venmo автора контенту, якого він хоче підтримати.