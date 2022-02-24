Про це повідомляє пресслужба фонду.
Наразі команда “Повернись живим” готує офіційні звернення, щоб дізнатися причини таких дій. Зазначається, що жодних попереджень від Patreon фонд не отримував.
“Закликаємо всіх небайдужих розповсюджувати інформацію про факт блокування нашої сторінки”, – додали у “Повернись живим”.
Користувачі соцмереж вже відреагували на новину та почали масово звертатися до платформи з вимогами пояснити свої дії та негайно відновити сторінку фонду.
Patreon видалив сторінку фонду «Повернись Живим»: українці вимагають пояснень // 4 фото
Важливо розуміти, що українці за 22 лютого перерахували благодійному фонду “Повернись живим” понад 20,5 мільйона гривень. Ці суми мали піти на потреби ЗСУ, проте наразі їхня доля невідома.
Також зауважимо, благодійний фонд є однією з найбільших організацій, що працюють у цій галузі. Він спеціалізується на технічній підтримці, як наданні тепловізійних камер та приладів нічного бачення.
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