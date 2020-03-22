Про це він розповів в ефірі програми “Чесно з Ташею Трофимовою”.
На питання журналістки, як патріарх захищає себе від коронавірусу, Філарет відповів наступне: “Я вірю, що Господь захистить мене, він не допустить, щоб я захворів, тому що я повинен служити церкві”.
За його словами, епідемія – це кара Божа за гріхи людства.
“Причина коронавірусу – це гріховність людства. Відкрито не захищають добро, а захищають зло. Зло поширюється. Я маю на увазі, перш за все, одностатеві шлюби. Це причина коронавірусу і не тільки це. Дітей вчать вибирати собі стать. Хіба це добро?! Це зло. За це зло Бог спалив Содом і Гоморру. І на цьому місці донині розташоване Мертве море”, – сказав Філарет.
Він підкреслив, що такі гріхи були завжди на протязі всього існування людства, “але особливість нашого часу в тому, що це зло держави починають вважати добром”.
Початок інтерв’ю
- Патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило затвердив тексти спеціальних молитов і прохань у зв’язку з загрозою нової коронавірусної інфекції.
- Раніше предстоятель Православної церкви України, митрополит Єпіфаній закликав українців не панікувати через коронавірус, залишатися людяними і молитися про тих, хто захворіли.