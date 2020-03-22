Про це повідомляється на офіційному сайті Московського патріархату.

Священний синод РПЦ закликав усіх священиків церкви “до посиленої молитви про подолання хвороби і про дарування сил лікарям, що борються з нею”. Нові молитви почнуть читати в храмах з 22 березня.

Текст молитви написано церковнослов’янською мовою:

“Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь”.