Патріарх Варфоломій благословив українців перед від’їздом з країни: фото

Про це повідомив речник Православної церкви України архієпископ Євстратій Зоря на своїй сторінці в Facebook.
“Патріарх попрощався з Україною. “Дякую і благословення всім!” – написав Євстратій Зоря.
Він також опублікував фотографію Вселенського патріарха Варфоломія перед від’їздом з України.
Нагадаємо, що п’ятий президент України та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко взяв участь у богослужінні, яке проводив Вселенський патріарх Варфоломій у церкві Святого Андрія Первозванного.
- Раніше представники Української православної церкви Московського патріархату заявили про намір ігнорувати заходи, у яких братиме участь Вселенський патріарх Варфоломій.