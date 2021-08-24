Патріарх Варфоломій благословив українців перед від’їздом з країни: фото

Вселенський патріарх Варфоломій перед від'їздом з України благословив громадян нашої держави.

Про це повідомив речник Православної церкви України архієпископ Євстратій Зоря на своїй сторінці в Facebook.

“Патріарх попрощався з Україною. “Дякую і благословення всім!” – написав Євстратій Зоря.

Він також опублікував фотографію Вселенського патріарха Варфоломія перед від’їздом з України.

Нагадаємо, що п’ятий президент України та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко взяв участь у богослужінні, яке проводив Вселенський патріарх Варфоломій у церкві Святого Андрія Первозванного.