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Патріарх Варфоломій благословив українців перед від’їздом з країни: фото

Вселенський патріарх Варфоломій перед від'їздом з України благословив громадян нашої держави.

Вівторок, 24 серпня 2021, 22:57

Про це повідомив речник Православної церкви України архієпископ Євстратій Зоря на своїй сторінці в Facebook.

“Патріарх попрощався з Україною. “Дякую і благословення всім!” – написав Євстратій Зоря.

Він також опублікував фотографію Вселенського патріарха Варфоломія перед від’їздом з України.

Нагадаємо, що п’ятий президент України та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко взяв участь у богослужінні, яке проводив Вселенський патріарх Варфоломій у церкві Святого Андрія Первозванного.

  • Раніше представники Української православної церкви Московського патріархату заявили про намір ігнорувати заходи, у яких братиме участь Вселенський патріарх Варфоломій.

 

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