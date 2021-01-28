Про це повідомило грецьке видання Оrthodoxtimes.

“Вселенський патріарх Варфоломій був вакцинований сьогодні, у четвер, 28 січня 2021 року, незадовго до полудня, проти нового коронавірусу в державній університетській клініці APA в Константинополі”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Варфоломій подякував медперсоналу клініки, а також всіх їхнім колегам по всьому світу за їх самопожертву в боротьбі за лікування хворих і підтримку їх родичів.

Крім того, Вселенський патріарх закликав віруючих якомога швидше пройти вакцинацію проти COVID-19, щоб зупинити цей смертельний вірус.