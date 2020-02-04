Про це повідомили в прес-службі ПЦУ.

У вівторок, 4 лютого, в Конгрегаційній залі Київської православної богословської академії під головуванням митрополита Київського та всієї України Епіфанія відбулося чергове засідання Священного Синоду Православної Церкви України.

Зазначається, що в засіданні взяли участь всі члени Синоду, крім патріарха Філарета, “відсутнього без поважної причини”. Це вже шосте засідання Синоду, яке Філарет пропустив, не повідомивши про причини та проігнорувавши письмове запрошення. У зв’язку з цим Синод прийняв рішення виключити Фаларета, залишивши його в складі єпископату ПЦУ.

“Розглянувши теперішню діяльність Почесного Патріарха Філарета та беручи до уваги особливі заслуги в минулому перед Українською Православною Церквою, Священний Синод вкотре констатував, що Почесний Патріарх Філарет залишається у складі єпископату Православної Церкви України, однак втратив канонічні права і обов’язки, пов’язані з управлінням єпархією. Враховуючи відсутність на шести засіданнях Священного Синоду поспіль, необґрунтовану відмову брати участь у засіданні Священного Синоду попри письмове запрошення, було вирішено зупинити повноваження Почесного Патріарха Філарета як члена Священного Синоду”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 червня “собор”, скликаний почесним патріархом Православної церкви України Філаретом, скасував рішення про розпуск Київського патріархату. Він також відмовився від Томосу про автокефалію.

Православна церква України раніше застерегла почесного патріарха Філарета від проведення “собору Київського патріархату” і попередила, що участь у такому заході означатиме розкол і загрожує відлученням від ПЦУ.

11 червня почесний патріарх Православної церкви Філарет заявив, що скличе “помісний собор” Київського патріархату на 20 червня, щоб заявити про невизнання Томосу Вселенського патріарха. Патріарх Філарет також заявив, що не визнає Томос Вселенського патріарха, який “нав’язав церкві лише нову залежність”.