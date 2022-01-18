Патріарх Філарет звернувся до Окружного адміністративного суду з позовом до Державної служби з етнополітики та свободи совісті, яка не зареєструвала постанову про ліквідацію релігійного об’єднання УПЦ КП та релігійної організації "Київська Патріархія Української Православної церкви Київського Патріархату".

Про це повідомив Окружний адміністративний суд міст Києва (ОАСК).

Відповідачем позовної заяви є Державна служба з етнополітики та свободи совісті, позивачем, як повідомляється, – Настоятель Церкви, Патріарх Київський і всієї Русі – України Філарет.

Як зазначили в ОАСК, позовна вимога позивача містить прохання зобов’язати Державну службу з етнополітики та свободи совісті зареєструвати постанову Помісного Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату про те, що релігійне об’єднання УПЦ КП та релігійний центр релігійної організації “Київська Патріархія Української Православної церкви Київського Патріархату” є ліквідованими.

Також позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Державної служби з етнополітики та свободи совісті, яка раніше відмовилась зареєструвати таку постанову.

“Наразі ОАСК розв’язувати питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом”, – повідомили у суді.