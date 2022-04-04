Глава Російської православної церкви патріарх Кирило у неділю провів службу для російських солдатів, під час якої закликав їх захищати свою країну "так, як можуть лише росіяни" на тлі продовження повномасштабної війни Росії проти України з тисячами жертв серед мирного населення.

Цитує патріарха міжнародне інформаційне агентство Reuters.

У розкішно прикрашеному Головному соборі Збройних сил, відкритому два роки тому в підмосковній Кубінці, Патріарх Кирило, близький соратник президента РФ Володимира Путіна, заявив групі військовослужбовців, що Росія — “миролюбна” країна, яка дуже постраждала від війни.

“Ми абсолютно не прагнемо до війни, або до того, що може зашкодити іншим”, – сказав патріарх, близький соратник президента Володимира Путіна.

Він додав, що росіяни – патріоти і будуть захищати свою країну, бо лише вони можуть це зробити.

Під час проповіді патріарх також сказав, що також відчуває турботу про людей, які постраждали від війни, яку він назвав “збройним конфліктом”.

“Все це люди Святої Русі, — сказав він. — Вони наші брати і сестри”.