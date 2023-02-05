У 70-х роках глава російської православної церкви патріарх Кирило (Володимир Гундяєв) був агентом радянської розвідки у Швейцарії.

Про це повідомляє Sonntags Zeitung, посилаючись на розсекречені поліцейські архіви.

Так, у 1970-х роках предстоятель російської православної церкви Кирило під псевдонімом “Михайлов” працював у Женеві на радянську спецслужбу КДБ.

Раніше історики неодноразово підозрювали главу РПЦ у роботі на КДБ, проте швейцарська газета ознайомилася з архівами федеральної поліції, які підтверджують інформацію.

“Михайлів” здійснював шпигунську діяльність з 1969 по 1989 роки, це підтверджують 37 документів, датованих цим періодом, більшість з яких стосується віз і в’їзду Гундяєва до Швейцарії.

Видання розпитало місцевих жителів, котрі пам’ятають період перебування Гундяєва у країні. Одна з місцевих розповіла, що він видавався завжди “доброзичливим”, проте “завжди було відчуття, що він шукає інформацію”. 1971 року Гундяєву дозволили переїхати в Женеву, щоб представляти на Всесвітній раді церков росіян, які називають себе православними. Там йому доручили збирати інформацію про інших членів Ради та надавати “позитивний вплив” на позицію США та НАТО відносно СРСР.

У Женеві Гундяєв проповідував у церкві Різдва Пресвятої Богородиці, нині нею завідує племінник патріарха РПЦ.

Згодом він повернувся до СРСР, де й почав швидко просуватись у церковній ієрархії.

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У РПЦ відмовились від коментарів, у Всесвітній раді церков наголосили, що не володіють інформацією. Водночас племінник Кирила висловив припущення, що патріарх був не агентом КДБ, а радше перебував “під суворим контролем КДБ”.