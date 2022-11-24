Патріарх Олександрійський припинив згадувати патріарха Кирила у відповідь на дії РПЦ в Африці.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання “РИА. Новости” у Telegram.

Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II більше не згадуватиме патріарха РПЦ Кирила “у зв’язку з вторгненням”, через дії російської церкви в Африці.

Видання пише, що тимчасове зупинення поминання патріарха Кирила в Олександрійській церкві “означатиме з її боку розрив відносин із РПЦ”.

Патріарх Кирил перестав поминати Патріарха Феодора у грудні 2019 року, після того, як той визнав автокефалію Православної Церкви України на чолі з митрополитом Єпіфанієм.

З тієї ж причини настоятель РПЦ перестав поминати Патріарха Константинопольського Варфоломія, архієпископа Афінського Ієроніма та архієпископа Кіпрського Хризостома (нині покійного).

При цьому Патріарх Феодор став першим настоятелем помісної Православної Церкви, який не згадуватиме Патріарха Кирила.