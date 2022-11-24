Про це повідомляє російське пропагандистське видання “РИА. Новости” у Telegram.
Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II більше не згадуватиме патріарха РПЦ Кирила “у зв’язку з вторгненням”, через дії російської церкви в Африці.
Видання пише, що тимчасове зупинення поминання патріарха Кирила в Олександрійській церкві “означатиме з її боку розрив відносин із РПЦ”.
Патріарх Кирил перестав поминати Патріарха Феодора у грудні 2019 року, після того, як той визнав автокефалію Православної Церкви України на чолі з митрополитом Єпіфанієм.
З тієї ж причини настоятель РПЦ перестав поминати Патріарха Константинопольського Варфоломія, архієпископа Афінського Ієроніма та архієпископа Кіпрського Хризостома (нині покійного).
При цьому Патріарх Феодор став першим настоятелем помісної Православної Церкви, який не згадуватиме Патріарха Кирила.
- Патріарх Російської православної церкви Кирило заявив, що російським військовослужбовцям, які загинули під час виконання своїх службових обов’язків в Україні, прощено всі гріхи.
- Патріарх Російської православної церкви Кирил закликав росіян до мобілізації. На його думку, це допоможе “примирити” Україну та РФ.
- Папа Римський Франциск заявив, що Бог не скеровує релігії до війни. Найбільш ймовірно, що його слова прозвучали як критика патріарха Російської православної церкви Кирила, який підтримав вторгнення в Україну.