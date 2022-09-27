Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство “ТАСС”.
“Ми дожили з вами до доленосного часу, а в доленосний час слід оновити нашу віру, загострити нашу свідомість і нашу пам’ять, на багато що подивитися інакше, на що ми ще вчора дивилися без жодної уваги й особливої турботи”, — сказав Кирил, додавши, що ця “духовна мобілізація”, до якої він зараз закликає, допоможе і мобілізації всіх сил Росії.
За словами російського патріарха, мобілізація допоможе “примиренню” та дозволить привести Україну в єдиний простір РПЦ. Водночас він заявив, що “примирення” у розумінні РПЦ не повинно йти шляхом “небезпечних компромісів”.
Нагадаємо, що 21 вересня, президент Росії Володимир Путін під час свого відеозвернення оголосив часткову мобілізацію у Російській Федерації.
- Православна церква України звернулась до Вселенського патріарха Варфоломія та предстоятелів помісних православних церков із закликом притягнути російського патріарха Кирила Гундяєва до канонічної відповідальності й позбавити його патріаршого престолу.
- 16 червня у Великій Британії оголосили про запровадження персональних санкцій проти росіян, причетних до злочинів проти українських дітей та осіб, які підтримують повномасштабну війну РФ проти України. У списку, зокрема, опинився і голова РПЦ патріарх Кирил.