Патріарх Російської православної церкви Кирил закликав росіян до мобілізації. На його думку, це допоможе "примирити" Україну та РФ.

Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство “ТАСС”.

“Ми дожили з вами до доленосного часу, а в доленосний час слід оновити нашу віру, загострити нашу свідомість і нашу пам’ять, на багато що подивитися інакше, на що ми ще вчора дивилися без жодної уваги й особливої турботи”, — сказав Кирил, додавши, що ця “духовна мобілізація”, до якої він зараз закликає, допоможе і мобілізації всіх сил Росії.

За словами російського патріарха, мобілізація допоможе “примиренню” та дозволить привести Україну в єдиний простір РПЦ. Водночас він заявив, що “примирення” у розумінні РПЦ не повинно йти шляхом “небезпечних компромісів”.

Нагадаємо, що 21 вересня, президент Росії Володимир Путін під час свого відеозвернення оголосив часткову мобілізацію у Російській Федерації.