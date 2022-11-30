П'ятий президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що діяльність російських агентів через Московський патріархат в Україні спрямована на руйнування держави зсередини, і за це має бути відповідальність.

Про це він сказав в ефірі телеканалу “Прямий”.

Порошенко зауважив, що необхідно забезпечити виконання закону про перейменування церков, який зараз заблоковано у Конституційному Суді. П’ятий Президент вважає, що віряни мають зрозуміти, що стосунки із церквою держави-агресорки є токсичними.

Крім того, Петро Порошенко нагадав, що російські агенти намагалися перешкодити створенню Православної церкви України. А також зауважив, що лише за один рік понад 600 парафій перейшли від приходів УПЦ МП до Православної церкви України. Проте у 2019 році перехід парафій було повністю заблоковано. Вже у січні 2019 року було подано конституційне подання депутатів “п’ятої колони” Москви до Конституційного Суду. Майже на чотири роки це подання заблокувало застосування цього закону.

“Сьогодні я хочу подякувати Службі безпеки України за ту роботу, яка нарешті почалася – звільнено керівників обласних управлінь, які покривали диверсантів у російських церквах. І нарешті вчора у порядок денний Конституційного Суду потрапило питання про розгляд конституційності закону про найменування церков”, – сказав п’ятий президент України.

Він також наголосив: очікується, що вже до кінця року уряд прийме рішення щодо найменування церков з обов’язковою згадкою належності до Росії. І що Московський патріархат нарешті прийме рішення про повну незалежність і автокефалію від Москви і визнає Томос, наданий Православній Церкві України. А також почне перемовини про злиття церков у складі єдиної Православної Церкви України для тих, хто не був заплямований співпрацею з Російською Федерацією.

“Це має бути дуже токсично, коли ти ходиш до церкви країни-агресорки і молишся або за Путіна, або за Кирила. Вони – злочинці. Вони злочинці як в цивільному плані, військові злочинці, які мають опинитися за ґратами, в Гаазі – так і в духовному плані. Весь православний світ з ними зараз не спілкується. І я дуже сподіваюся, що на лаві підсудних у Гаазі за ґратами поруч з Путіним буде сидіти Кирило як злочинець. А українцям всім треба подумати: а чи можуть вони собі дозволити хоча б якесь відношення мати до цих злочинців”, – підсумував Петро Порошенко.