Патріарх Російської православної церкви Кирило заявив, що російським військовослужбовцям, які загинули під час виконання своїх службових обов’язків в Україні, прощено всі гріхи.

Про це йдеться в Associated Press.

Патріарх Кирило схарактеризував широкомасштабну війну Росії проти України як частину більшої метафізичної боротьби проти наступаючого ліберального Заходу, який він зображує як тих, які вимагають проведення гей-парадів. Крім того, він повторив те, що президент Росії Володимир Путін описує Україну як духовно та політично пов’язану з Росією країну через спільне середньовічне коріння.

“Якщо хтось, керований почуттям обов’язку, необхідністю виконати присягу, залишається вірним своєму покликанню і гине під час виконання військового обов’язку, то він, безсумнівно, здійснює вчинок, рівносильний самопожертві”, – сказав Кирило у своїй проповіді.

Також він наголосив: “Він жертвує собою заради інших. І тому ми віримо, що ця жертва змиває всі гріхи, які вчинила людина”. Крім того, він порівняв цю жертву з жертвою Ісуса на хресті.

У повідомленні зауважили, що ці слова лунали навіть тоді, коли тисячі росіян намагалися уникнути такої мученицької смерті — залишити країну й втекти від мобілізації.

Кирило замінив християнську концепцію мучеництва “ідеєю релігійного тероризму”, – сказав православний священник Кирило Говорун, уродженець України та професор еклезіології, міжнародних відносин та екуменізму в Університетському коледжі Стокгольма.

Також він зазначив, що мученики жертвують власними життями, але релігійно вмотивовані терористи “жертвують своїми життями та життями інших”. І Російська православна церква намагається знайти виправдання цій діяльності.

Зокрема священник Кирило Говорун зауважив, що росіяни все менше прислуховуються до патріарха Кирила й основний адресат його повідомлень це Путін, якому він намагається повідомити “я з вами”.