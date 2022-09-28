Про це йдеться в Associated Press.
Патріарх Кирило схарактеризував широкомасштабну війну Росії проти України як частину більшої метафізичної боротьби проти наступаючого ліберального Заходу, який він зображує як тих, які вимагають проведення гей-парадів. Крім того, він повторив те, що президент Росії Володимир Путін описує Україну як духовно та політично пов’язану з Росією країну через спільне середньовічне коріння.
“Якщо хтось, керований почуттям обов’язку, необхідністю виконати присягу, залишається вірним своєму покликанню і гине під час виконання військового обов’язку, то він, безсумнівно, здійснює вчинок, рівносильний самопожертві”, – сказав Кирило у своїй проповіді.
Також він наголосив: “Він жертвує собою заради інших. І тому ми віримо, що ця жертва змиває всі гріхи, які вчинила людина”. Крім того, він порівняв цю жертву з жертвою Ісуса на хресті.
У повідомленні зауважили, що ці слова лунали навіть тоді, коли тисячі росіян намагалися уникнути такої мученицької смерті — залишити країну й втекти від мобілізації.
Кирило замінив християнську концепцію мучеництва “ідеєю релігійного тероризму”, – сказав православний священник Кирило Говорун, уродженець України та професор еклезіології, міжнародних відносин та екуменізму в Університетському коледжі Стокгольма.
Також він зазначив, що мученики жертвують власними життями, але релігійно вмотивовані терористи “жертвують своїми життями та життями інших”. І Російська православна церква намагається знайти виправдання цій діяльності.
Зокрема священник Кирило Говорун зауважив, що росіяни все менше прислуховуються до патріарха Кирила й основний адресат його повідомлень це Путін, якому він намагається повідомити “я з вами”.
- Естонія запропонувала додати до списку санкцій Європейського союзу патріарха Російської православної церкви Кирила.
- Литва заборонила патріарху Російської православної церкви Кирилу в’їзд до країни через його підтримку Росії, яка продовжує широкомасштабну війну проти України.
- 16 червня у Великій Британії оголосили про запровадження персональних санкцій проти росіян, причетних до злочинів проти українських дітей та осіб, які підтримують повномасштабну війну РФ проти України. У списку, зокрема, опинився і голова РПЦ патріарх Кирил.