Covid-19 Україна

оновлено 07.03.2021 о 04:02

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Патріарх Варфоломій приїде до України на 30-ту річницю незалежності

Вселенський патріарх Варфоломій під час зустрічі з українськими нардепами у Стамбулі підтвердив, що цьогоріч відвідає Україну.

Субота, 6 березня 2021, 19:37

Про це повідомила нардеп Євгенія Кравчук на своїй Facebook-сторінці.

Вона зазначила, що патріарх приїде до  України 24 серпня на урочистості з нагоди 30-річчя незалежності на запрошення Володимира Зеленського.

“Востаннє в Україні Варфоломій був у 2008 році. Дуже символічно, що на святкуванні Дня Незалежності України прибуде патріарх, який відіграв одну з ключових ролей для унезалежнення і визнання Українського православ’я”, – додала Кравчук.

Нагадаємо, що Вселенський патріарх Варфоломій вакцинувався проти коронавірусу COVID-19. Крім того, Вселенський патріарх закликав вірян якомога швидше пройти вакцинацію проти COVID-19, щоб зупинити цей смертельний вірус.

  • Раніше повідомлялось, що Папа римський Франциск і його попередник Бенедикт XVI зробили перше щеплення проти коронавірусу COVID-19.
Теги: Патріарх Варфоломій, День Незалежності України, Патріарх Варфоломій, Україна

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