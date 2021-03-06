Патріарх Варфоломій приїде до України на 30-ту річницю незалежності

Про це повідомила нардеп Євгенія Кравчук на своїй Facebook-сторінці.
Вона зазначила, що патріарх приїде до України 24 серпня на урочистості з нагоди 30-річчя незалежності на запрошення Володимира Зеленського.
“Востаннє в Україні Варфоломій був у 2008 році. Дуже символічно, що на святкуванні Дня Незалежності України прибуде патріарх, який відіграв одну з ключових ролей для унезалежнення і визнання Українського православ’я”, – додала Кравчук.
Нагадаємо, що Вселенський патріарх Варфоломій вакцинувався проти коронавірусу COVID-19. Крім того, Вселенський патріарх закликав вірян якомога швидше пройти вакцинацію проти COVID-19, щоб зупинити цей смертельний вірус.
- Раніше повідомлялось, що Папа римський Франциск і його попередник Бенедикт XVI зробили перше щеплення проти коронавірусу COVID-19.