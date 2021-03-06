Патріарх Варфоломій приїде до України на 30-ту річницю незалежності

Вселенський патріарх Варфоломій під час зустрічі з українськими нардепами у Стамбулі підтвердив, що цьогоріч відвідає Україну.

Про це повідомила нардеп Євгенія Кравчук на своїй Facebook-сторінці.

Вона зазначила, що патріарх приїде до України 24 серпня на урочистості з нагоди 30-річчя незалежності на запрошення Володимира Зеленського.

“Востаннє в Україні Варфоломій був у 2008 році. Дуже символічно, що на святкуванні Дня Незалежності України прибуде патріарх, який відіграв одну з ключових ролей для унезалежнення і визнання Українського православ’я”, – додала Кравчук.

Нагадаємо, що Вселенський патріарх Варфоломій вакцинувався проти коронавірусу COVID-19. Крім того, Вселенський патріарх закликав вірян якомога швидше пройти вакцинацію проти COVID-19, щоб зупинити цей смертельний вірус.