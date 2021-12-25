“Його Всесвятість, який повністю вакцинований, наразі має легкі симптоми, але загальний стан хороший”, – йдеться у повідомленні. Також у прес-службі додали, що патріарх регулярно здавав тести на коронавірус.

Одразу після встановлення діагнозу патріарх відвідав центральну лікарню міста для подальших профілактичних оглядів.

“Вселенський Патріарх дякує всім, хто висловлює зацікавленість його станом здоров’я та закликає всіх дотримуватися рекомендацій лікарів та фахівців, а також вакцинуватися тих, хто ще цього не зробив, для їхнього ж блага і суспільства”, – йдеться у повідомленні.