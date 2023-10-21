Легенда нашої нації – борець за незалежність України, дисидент, політв’язень радянських таборів, держаний діяч та народний депутат.

На лікування важкої хвороби, ми вже витратили 135 тисяч грн.

Наша ціль зібрати для одного з борців за Україну – 1 000 000 ₴.

Ми звертаємось до політикуму, великого бізнесу та наших громадян.

Долучайтеся до збору!

З одного боку, для нас це честь – лікувати українську легенду. З іншого, нам соромно, що держава не може покрити лікування людини, яка взагалі вберегла поняття та суть нації і національної ідентичності…

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