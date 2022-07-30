Про це йдеться у повідомленні патронатної служби Азову “Янголи Азову”.
В організації наголосили, що не можуть підтвердити чи спростувати дані російських пропагандистських ЗМІ щодо тих, хто загинув та отримав поранення внаслідок обстрілу колонії в Оленівці.
Однак, уточнили у патронатній службі, вони перевіряють дані ЗМІ РФ на достовірність.
“Імена поранених та загиблих в Оленівці ми повідомляємо родинам в індивідуальному порядку. Жодна українська чи міжнародна інституція не може підтвердити, чи спростувати списки, розміщені в російських ЗМІ”, – зауважили у службі.
Як відомо, 29 липня бойовики так званої “Донецької народної республіки” заявили про обстріл в’язниці у тимчасово окупованій Оленівці. Мовиться про в’язницю, де утримували українських військовополонених, зокрема й бійців полку “Азов”.
У пропагандистських ЗМІ повідомили, що внаслідок обстрілу загинуло 53 військовополонених українців, а ще 75 отримали поранення.
Окупанти звинуватили в обстрілі в’язниці Збройні сили України, однак у Генштабі ЗСУ заперечили причетність до обстрілів та наголосили, що вбивство українських військовополонених було вигідним саме для РФ, які таким чином хотіли приховати свої злочини проти полонених.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що удар росіян по Оленівці – це їхній свідомий воєнний злочин та масове вбивство українських військовополонених.
- Також представники українських оборонних установ опублікували спільну заяву щодо масового вбивства українських військовополонених в Оленівці, вимагаючи, щоб міжнародні організації відреагували на цей терористичний акт.
- Служба безпеки України (СБУ) перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в обстрілі Оленівської колонії.
- Розвідники вважають, що спричинення вибухів в Оленівській колонії бойовики не узгодили з керівництвом міністерства оборони Росії.
- Експерти з Інституту вивчення війни проаналізували обстріл в’язниці на території тимчасово окупованої Оленівки (Донецька область), внаслідок якого загинуло щонайменше декілька десятків українських військовополонених. За даними аналітиків, версія РФ про те, що це начебто ЗСУ завдали удару по в’язниці з HIMARS – неправдива.