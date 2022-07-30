Російські пропагандистські ЗМІ опублікували список вбитих та поранених військовополонених, які загинули внаслідок обстрілу в'язниці у тимчасово окупованій Оленівці (Донецька область). Проте підтвердити достовірність цих даних поки що неможливо.

Про це йдеться у повідомленні патронатної служби Азову “Янголи Азову”.

В організації наголосили, що не можуть підтвердити чи спростувати дані російських пропагандистських ЗМІ щодо тих, хто загинув та отримав поранення внаслідок обстрілу колонії в Оленівці.

Однак, уточнили у патронатній службі, вони перевіряють дані ЗМІ РФ на достовірність.

“Імена поранених та загиблих в Оленівці ми повідомляємо родинам в індивідуальному порядку. Жодна українська чи міжнародна інституція не може підтвердити, чи спростувати списки, розміщені в російських ЗМІ”, – зауважили у службі.

Як відомо, 29 липня бойовики так званої “Донецької народної республіки” заявили про обстріл в’язниці у тимчасово окупованій Оленівці. Мовиться про в’язницю, де утримували українських військовополонених, зокрема й бійців полку “Азов”.

У пропагандистських ЗМІ повідомили, що внаслідок обстрілу загинуло 53 військовополонених українців, а ще 75 отримали поранення.

Окупанти звинуватили в обстрілі в’язниці Збройні сили України, однак у Генштабі ЗСУ заперечили причетність до обстрілів та наголосили, що вбивство українських військовополонених було вигідним саме для РФ, які таким чином хотіли приховати свої злочини проти полонених.