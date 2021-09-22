Губернатор американського штату Техас Грег Ебботт заявив про те, що йому вдалося скористатися "безпрецедентними методами", аби зупинити потік нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити на територію США. Для цього використали ланцюг з патрульних автомобілів, спорудили паркан, а також ловлять порушників, які тікають від кінної поліції.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Начальник прикордонної служби США Рауль Ортіс пояснив, що більшість нелегальних мігрантів – громадяни Гаїті. Хтось повідомив в соціальних мережах, що кордон з Техасом нібито відкритий й туди дозволяють потрапити без перешкод й потрібних документів. Наразі біля цього прикордонного пункту понад 9 тисяч нелегальних мігрантів, які не збираються повертатися й чинять опір прикордонникам.

Поки прикордонники намагаються взяти ситуацію під контроль, представники Демократичної партії США стверджують, що ті використовують для цього негуманні методи.

Але губернатор Техасу, республіканець, звинуватив у цьому президента США Джо Байдена. Він сказав, що федеральний уряд мав би забезпечити безпеку на південному кордоні. Замість цього – кошти та людей доводиться виділяти зі штату.

Міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас пояснив, що їм потрібно 9 – 10 днів для того, аби прибрати імпровізований табір мігрантів, які оселилися під мостом біля кордону.

“Ми очікуємо перших результатів через 48 – 96 годин, а ще через два дні – фактичне розв’язання проблеми”, – пояснив він.

Наразі до США прямують щонайменше 80 тисяч гаїтян. За даними уряду Панами, понад 97% гаїтян, які прямують до США, до цього жили в Чилі та Бразилії.

У понеділок, 20 вересня, губернатор Ебботт оголосив надзвичайну ситуацію через велику кількість мігрантів, які оселилися під мостом. Його довелося тимчасово закрити, а це негативно вплинуло на торговий потік та надання туристичних послуг.

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Віцепрезидентка США Камала Гарріс, відповідальна за ситуацію з нелегальною міграцією, 21 вересня поспілкувалася телефоном з міністром внутрішньої безпеки. Вона сказала, що прикордонники в Техасі надто перевищили свої повноваження, намагаючись відтіснити нелегальних мігрантів від кордону. Наразі тим, хто оселилися під мостом, американська сторона передає їжу, воду, одяг та надає медичні послуги.

Протягом серпня американські прикордонники заарештували майже 200 тисяч нелегальних мігрантів, які намагалися потрапити до США без документів. Ті, кому не вдалося потрапити до Техасу, іноді ночами повертаються до Мексики, аби поповнити запаси їжі.

Суддя федерального суду в Техасі, призначений за президентства Трампа, наказав федеральному уряду відновити правило щодо очікування рішення в Мексиці. Йдеться про Протокол захисту мігрантів (MPP). Суддя Метью Качмарик заявив, що аргументи президента Байдена “несуттєві”.

Лише минулими вихідними в пункті прикордонного пропуску в долині Ріо-Гранде повідомили про 20 тисяч арештів нелегальних мігрантів. У червні було затримано понад 50 тисяч родин нелегальних мігрантів. У травні таких було майже 41 тисяча.